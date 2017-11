Großenhain mit neuem Wohnungschef Die Stadt ist sich treu geblieben und hat sich auch bei dieser Personalie für einen Großenhainer entschieden.

Der Großenhainer Mike Reuschel hat die Stadt unter 22 Bewerbern am meisten für den Posten des neuen Chefs der kommunalen Wohnungsgesellschaft überzeugt. © Kristin Richter

Gut möglich, dass die Großenhainer den neuen Chef der städtischen Wohnungsgesellschaft beim Joggen treffen. Ob Stadtpark oder Kupferberg, dreimal in der Woche versucht sich Mike Reuschel loszureißen vom Alltag und den Kopf beim Laufen frei zu bekommen. Früher hat er noch Handball gespielt, aber dazu ist nun wirklich keine Zeit. Künftig vielleicht sogar noch weniger, obwohl der 48-jährige Großenhainer seine Arbeitsstätte von Dresden nach Großenhainer verlegt: Er wird ab 1. Januar kommenden Jahres Chef der Großenhainer Wohnungs- und Baugesellschaft.

Die hat zwar seit der Umstrukturierung in den 1990er Jahren nur noch acht Mitarbeiter, aber mit einem Bestand von 1 193 Wohnungen ist die Gesellschaft zumal als kommunale Einrichtung auch ein wichtiger Faktor der städtebaulichen Entwicklung. Dass die Wohnungsgesellschaft da seit der Wende auch einen Großteil der Lasten getragen hat – man denke nur an das Thema Altschulden – das ist Mike Reuschel sehr bewusst.

Ein Banker wechselt die Seite

„Da kann man Jürgen Reimitz, der diese gesamte Ära begleitet und gemanagt hat, gar nicht genug danken“, sagt er über den Noch-Geschäftsführer, dessen Vertrag auf eigenen Wunsch regulär endet. Mit flächendeckend unsanierten Wohnungen, drückenden Altschulden, die den Gesellschaften mit der Wiedervereinigung regelrecht übergestülpt wurden, Wohnungsabriss und Leerstand, dem sprichwörtlichen Sanierungsstau, mit alten Wärmelieferverträgen, die jetzt erst vor Kurzem ausliefen, hat Jürgen Reimitz so ziemlich alle Probleme auf dem Tisch gehabt, die es wohl in diesem Metier gibt.

Geleistet hat er angesichts dieser Startbedingungen unglaublich viel. Die neuen Herausforderungen werden andere sein, das ist Mike Reuschel bewusst. Und als bisherigem Leiter Team „Wohnen“ bei der DKB-Bank ist Mike Reuschel natürlich klar, dass er beim nächsten Bank-Gespräch auf der anderen Seite des Verhandlungstisches sitzt. Trotzdem oder gerade deshalb freut er sich auf diese Herausforderung. Denn Geld wird die Wohnungsgesellschaft künftig genauso brauchen: für Sanierungen und Neuinvestitionen wie die Geplante „Im Winkel“ in Großraschütz. Es wird aber trotz Nachfrage nach niveauvollem Wohnen auch darum gehen, den Leerstand in manchem Block, in mancher Gegend beizukommen oder eventuell perspektivisch über das Thema Innenstadt intensiv nachzudenken. Dem „Neuen“ bietet sich also ein wechsel- und anspruchsvolles Spektrum an Fragen, die es künftig zu beantworten gilt.

Im ersten Leben Sportlehrer

Dass Mike Reuschel dafür ein glückliches Händchen mit anderen Verhandlungspartnern beweist, bleibt nur zu wünschen und ist auch anzunehmen – schließlich war er bisher nicht nur Betriebswirt und Banker, sondern im ersten Leben sogar studierter Pädagoge. Sportlehrer, um genau zu sein und da schließt sich der Kreis zum wöchentlichen Joggen durch Großenhain. Durchhaltevermögen inklusive. Der bisherige Geschäftsführer Jürgen Reimitz wird im Dezember in würdiger Form verabschiedet, bevor es für Mike Reuschel dann ab 1. Januar an den Start geht.

