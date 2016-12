Großenhain leuchtet Wer dieser Tage durch die Röderstadt läuft, kommt am Advent nicht vorbei. Eine aufwendige Dekoration, die nicht ohne Hilfe auskommt.

Lichterglanz, wohin man schaut: Nicht nur die Lichterketten über Großenhains Straßen verbreiten vorweihnachtliches Flair. Nein, auch die vielen kleineren Leuchtelemente tun das. © Klaus-Dieter Brühl

Die Lichterketten sind weithin sichtbar. Seit November leuchten sie über den Straßen der Innenstadt und führen letztlich auch zum Hauptmarkt, der seinerseits nicht an erhellender Dekoration jeglicher Art spart. Ohne Zweifel: Großenhain ist eine Stadt, die sich zur stimmungsvollen Vorweihnachtszeit bekennt. Allein mit insgesamt 750 Meter langen Lichterketten wird die gesamte Innenstadt dekoriert. Schrittweise, so Rathaussprecherin Diana Schulze, wurde seit 2012 damit begonnen, die kleinen Lampen auf die energieeffizientere LED-Beleuchtung umzurüsten. Kostengünstig erstrahlt es demnach schon auf dem Frauenmarkt, der Dresdner Straße, dem Kirchplatz, der Schlossstraße, der Poststraße, dem Neumarkt und auf dem Hauptmarkt. „Wir versuchen jedes Jahr, wenigstens einen Straßenzug auf Leuchtdioden umzustellen. Das ist aber natürlich abhängig von unserem finanziellen Budget“, bekennt Diana Schulze. Wie sie betont, wären viele der liebevollen Dekorationen nicht ohne die Spenden zahlreicher Sponsoren möglich.

Eine Unterstützung, die sich auch auf dem Weihnachtsmarkt selbst bemerkbar macht. Seine besondere Atmosphäre lebt vom Lichterglanz und der aufwendigen Gestaltung. „Dass dies etwas kostet, wissen wir. Aber wir tun dies gern, wollen wir doch unseren Weihnachtsmarkt jedes Jahr von seiner schönsten Seite zeigen. Unterstützt werden wir dabei vor allem auch von den Händlern, die ihre Buden immer mit viel Engagement liebevoll dekorieren und von den Spendern, die manche Sachen erst durch ihre Unterstützung möglich machen“, erklärt Diana Schulze. So leuchten am Weihnachtsbaum allein zusätzlich gut 35 kleine Herrnhuter Sterne. Weitere 20 große Sterne blinken von den sogenannten Seitenketten und sechs große Sterne erhellen seit diesem Jahr die Unterstände.

Und damit nicht genug. Eine zwölf Meter lange Eisregen-Lichterkette ist auf der Bühne angebracht, zwei LED-Strahler funkeln von der Rodelbahn, Lichterketten und Netze strahlen um die Wette, und an den Rathausfenstern blinken Schneeflockenlichter. Aus Kostengründen nicht an jedem, aber bewusst ausgewählt. „Wir haben darauf geachtet, dass es optisch natürlich von außen ein gutes Bild ergibt. Manche Mitarbeiter sind geradezu froh, wenn sie auch eine Schneeflocke abbekommen“, verrät Diana Schulze und lacht. Sie selbst wäre im Übrigen auch in diese erleuchtende Gunst gekommen, ebenso Oberbürgermeister Sven Mißbach.

