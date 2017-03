Großenhain legt einen frischen Auftritt hin Zehn Jahre war die Internetseite der Stadt – das ist uralt für so ein Medium.

© Screenshot

Die Stadt wird jünger. Am 31. März geht die frische Internetseite der Stadt Großenhain online. Sie löst damit die Stadt-Seite ab, die nun schon fast zehn Jahre alt ist. Im Gegensatz zur alten Seite ist die neue Homepage für alle Geräte, vor allem für Smartphones und Tablets, optimiert. Dank einer schlanken, modernen Programmierung ist ein schnellerer Seitenaufbau möglich. „Unser Ziel war es, die Seitenstruktur zu verschlanken und übersichtlicher zu gestalten. Informationen werden prominent platziert, die Navigation für den Nutzer erleichtert und der Servicecharakter erhöht“, erklärt Diana Schulze, Sprecherin des Großenhainer Rathauses.

Rund eineinhalb Jahre haben die Onliner der AG „Stadtmarketing“ und die Webagentur Heitech aus Kamenz an der Neugestaltung der Seite gearbeitet, die wie gewohnt unter www.grossenhain.de zu finden ist. Auf der Startseite leiten den Besucher vier übergeordnete Themenblöcke - Stadt, Bürger, Wirtschaft und Freizeit - zu den gewünschten Informationen. Passende Untermenüs bieten weiterführende Auskünfte. Zahlreiche Fotos, Videos und Grafiken ergänzen die Texte. Die am häufigsten genutzten Suchbegriffe finden sich bereits auf der Startseite in der Rubrik „Häufig gesucht“ wieder.

Ein Kalenderblatt verschafft hier auch den Überblick über aktuelle Veranstaltungen in der Stadt und den Ortsteilen. Selbstverständlich können die Vereine und Einrichtungen auch wieder selbst Veranstaltungen eintragen. Die im Menüpunkt „Formulare und Anträge“ bereitgestellten Vordrucke können bequem am Rechner ausgefüllt, danach ausgedruckt und unterschrieben werden. Das Ausfüllen der Formulare per Hand ist nicht mehr nötig. Eine besondere Neuerung ist auch das Ratsinformationssystem, das Sitzungstermine, Tagesordnungen und die Mitglieder der einzelnen Gremien anzeigt. Die Inhalte werden fortlaufend angepasst“, unterstreicht Diana Schulze und hofft, dass die neue Seite auf positive Resonanz stößt. (SZ)

