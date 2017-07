Großenhain kämpft mit Ladenleerstand An vielen Läden hängen Schilder mit der Aufschrift „Vermiete“. Am Preis liege das nicht, sagt ein Immobilien-Experte.

© Symbolbild/André Wirsig

Nicht nur in Riesa, auch in Großenhain stehen etliche Geschäfte leer. Die Mietersuche ist problematisch, selbst bei Mietpreisen um fünf Euro pro Quadratmeter, so Immobilienmakler Holger Schweinberger. Seiner Meinung nach liegt das nicht am Preis, sondern daran, dass kaum jemand einen Laden eröffnen will. Anfragen gibt es kaum nach Geschäftsräumen in der Innenstadt, anders als nach Wohnraum. Doch da stünden teuere Umbauten im Weg. Einige, wie das Entfernen von Ladenfenstern, würden gar nicht genehmigt.

Die Sortimente der Discounter sind durch entsprechende Aktionen inzwischen so vielfältig, dass dort durchaus lokale Konkurrenz entstanden ist. Dazu kommt der ganze Online-Handel. Die Großenhainer müssten jetzt aufpassen, dass sie die eigene Stadt nicht vergessen, sagt Händler Wolfgang Eberhard. „Die Großenhainer sind in puncto Einkaufen verwöhnt und wissen es gar nicht. Hoffentlich erhalten sie sich das.“ Die Kommunen bräuchten neue Konzepte, um dem Ladenschwund etwas entgegenzusetzen. Möglicherweise hilft dabei auch die neue Stelle des Citymanagers, die ab Januar 2018 kommen soll.

