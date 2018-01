Großenhain ist froh über seine Sirenen Manche Kommune hat ihre Sirenen längst abgebaut – Großenhain zum Glück nicht.

Auf dem Feuerwehrhaus in Zabeltitz-Treugeböhla sind bereits neue Sirenen installiert, die alte Sirene steht als Dekoration vor dem Haus. © Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Sie galten schon als Schrott. Private Hausbesitzer wollten sie oft auf ihren Dächern sowieso nicht länger dulden – und überhaupt setzte so manche Kommune ganz aufs Digitale. Heute sind die Städte und Gemeinden froh, die ihre alten Sirenen noch behalten haben und nun Schritt für Schritt gegen neue, elektronische umtauschen. Großenhains Stadtwehrleiter Mike Häßlich konnte in Strauch bei Sturm Friederike auf einen solchen neuen Gefahrenmelder zurückgreifen. Die Leitungen der Rettungsleitstelle waren zunächst eine halbe Stunde besetzt. Als dann endlich die Meldung durchging, die Kameraden der umliegenden Wehren zu alarmieren, passierte aber wieder nichts, so Häßlich, weil das Netz offenbar überlastet war. Der Stadtwehrleiter drückte kurzerhand den Knopf selbst, und zwar zur Alarmierung durch die Straucher Sirene.



Die neue Sirenen-Generation lässt sich nicht nur zentral auslösen – sie kann mehr: automatische Durchsagen senden zum Beispiel oder gleich Live-Durchsagen. Bei Hochwasser könnte die Bevölkerung aufgerufen werden, an zentralen Sammelplätzen Sandsäcke zu füllen, über die Hochwasserentwicklung aufgeklärt oder über kritische Situationen informiert werden. Bei großen Brandereignissen oder Unfällen in nahe gelegenen Industrieanlagen könnte die Bevölkerung aufgefordert werden, die Fenster zu schließen. Die Sirenen-Durchsagen können aber in erster Linie dazu genutzt werden, um über spezielle Verhaltensweisen zu informieren. Zusätzlich zu Sirenen-Durchsagen gibt es immer auch die Möglichkeit der Durchsagen durch die örtlichen Einsatzkräfte oder die Stadt mit auf Fahrzeugen installierten, mobilen Geräten. Doch feste Anlagen lassen sich viel besser koordinieren. Großenhain verfügt im gesamten Stadtgebiet insgesamt noch über 21 Sirenen. Eine steht in Kleinraschütz (für Groß- und Kleinraschütz), jeweils eine in Bauda, Colmnitz, Folbern, Görzig, Kleinthiemig, Krauschütz, Nasseböhla, Rostig, Skassa, Skäßchen, Skaup, Strauch, Uebigau, Walda, Wildenhain, Zabeltitz und Zschauitz. Es handelt sich dabei ausschließlich um Altstandorte, die früher nur zur Alarmierung der Feuerwehr dienten. Heute werden sie je nach Stand der Technik zum Alarmieren der Bevölkerung bei Großschadenslagen eingesetzt, können direkt Durchsagen an die Bürger gemacht werden, wird Entwarnung gegeben oder können bei Stromausfall eingesetzt werden – ein Ereignis, das im Großenhainer Land zuletzt häufiger und flächendeckend vorkommt. Im Ortsteil Stroga ist keine Sirene vorhanden. Noch dieses Jahr soll bei der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Skaup eine neue elektronische Sirene installiert werden. In Nasseböhla wird die Motorsirene demnächst ebenfalls gegen eine elektronische ersetzt. Die gute alte Sirene erlebt eine Renaissance auf dem Dorf.



Doch was kostet der Kauf einer neuen Sirene? Das sorgt für neuerliche Diskussionen in den Gemeindeverwaltungen und Rathäusern, denn Katastrophenschutz ist Sache des Landkreises. Bislang tritt der jedoch nur in Erscheinung, wenn es einen Antrag auf Fördermittel zu bewilligen oder abzulehnen gilt. Die Kosten für eine Umrüstung sind dabei unterschiedlich und vom Typ und der Aufstellart abhängig. Sie liegen zwischen 10500 und 12500 Euro pro Stück. Der Städte- und Gemeindetag drängt nach den jüngsten Ereignissen auch hier auf eine bessere Förderung.

