Großenhain im Schneegestöber Abgeschnittene Busse, querstehende Laster, fehlender Winterdienst: Der Winter 2017 bereit einige Sorgen.

Die Flocken wirbelten am Donnerstag teils so dicht, dass Winterdienste auf Parkplätzen und Straßen nicht hinterherkamen. © Claudia Hübschmann Die Flocken wirbelten am Donnerstag teils so dicht, dass Winterdienste auf Parkplätzen und Straßen nicht hinterherkamen.

Im Dauereinsatz versuchten die Räumfahrzeuge Schneeverwehungen und Glätte zu vermeiden.

Der Autofahrer Leid, war der Kinder Freud. Die vierjährige Nell zog gestern in die Schneeballschlacht.

Bei der Wintervogelzählung in Schönfeld erwischt: eine Blaumeise im Garten von Peter Fischer.

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee über Nacht haben am Donnerstag auf zahlreichen Straßen im Landkreis Meißen den Verkehr zum Stocken gebracht.

Winterdienst kommt nicht hinterher

Die Probleme mit Glätte und Schnee begannen bereits am Vorabend. So meldete die Verkehrsgesellschaft Meißen Schneeverwehungen zwischen Zottewitz und Goltzscha. Oberhalb des Meißner Rauhentals konnten zwei Busse nicht weiter, da die Abfahrt über die Straße zu glatt war. Erst nach einem Anruf bei der Polizei hätte sich Meißen bereiterklärt, den Winterdienst nach 20 Uhr erneut zum Streuen zu schicken. Ein leichterer Unfall ereignete sich am Mittwochabend beim Zusammenstoß des Busses eines VGM-Vertragsunternehmens aus dem Raum Riesa und einem anderen Fahrzeug. „Die Straßen sind durch den Schnee von der Breite her oft eingeengt. Das sorgt gerade bei den Bussen für Probleme“, so VGM-Chef Baum.

Für das Landratsamt sagte dessen Sprecherin Helena Musall, dass vom Kreis aus in der Schneefallzeit 34 Winterdienstfahrzeuge im Einsatz waren. Diese hätten sich um über 1 000 Kilometer an Straßen im eigenen Netz gekümmert. Mehr als 160 Tonnen an Auftaumittel wurden der Sprecherin zufolge ausgebracht. Alle Straßen seien befahrbar geblieben. Keine Strecke habe gesperrt werden müssen. „Es gab auch keine uns bekannten außergewöhnlichen Ereignisse in den letzten 24 Stunden“, so Helena Musall. Am Kreisverkehr Lampertswalde ereignete sich ein Unfall mit Sachschaden an einem Sattelzug und am Kreisverkehr. Durch Ausweichverkehr und Rückstau von der A 4 und A 14 wurde der Winterdienst leicht behindert.

In Großenhain waren zehn Bauhof-Leute seit vier Uhr morgens im Einsatz. Neun Touren wurden bis Mittag schon zwei Mal gefahren. „Solange kein Wind kommt, ist die Situation für den Winter normal“, sagt Kerstin Mai vom Bauhof. Radwege werden allerdings kaum geräumt. Auch sind in der Stadt längst nicht alle Fußwege geschoben.

Bus muss evakuiert werden

Vor allem bei den Überlandbussen mussten sich die Fahrgäste am Donnerstagvormittag oft auf Verspätungen einstellen. Laut Verkehrsgesellschaft fuhr sich am Morgen ein Bus oberhalb von Miltitz zwischen Weitzschen und Seeligstadt fest. Das Fahrzeug sei evakuiert worden. Größere Ausfälle meldete der Regionalverkehr Dresden. Die Linien 365 und 378, 373 sowie die Linien 345, 382 und 363 konnten zeitweise nicht bedient werden. Rund um Wilsdruff erreichten die Busse teilweise Verspätungen von bis zu 15 Minuten. S-Bahnen und Straßenbahnen blieben dem Verkehrsverbund zufolge weitgehend im Fahrplan.

Steigungen bleiben Problemstellen

Vor allem für Laster waren einige bereits dafür bekannte Steigungen im Meißner Land erneut nur schwer zu meistern. Am Zehrener Berg hatte sich schon am Mittwochabend der erste Lkw quergestellt, so dass Autofahrer in Richtung Riesa einen Umweg über Lommatzsch in Kauf nehmen mussten. Am Donnerstagmorgen blieb dann auf der Bundesstraße 101 in Görna ein Lkw am Berg hängen und behinderte den Verkehr. Am langgezogenen Leutewitzer Berg erwischte es am Donnerstagvormittag einen normalen Pkw, welcher sich querstellte und dadurch zwei VGM-Busse aufhielt.

Autobahnen sind Unfallschwerpunkt

Im Großraum Nossen sorgte Ausweichverkehr von den Autobahnen für zusätzliche Schwierigkeiten. Der Schneefall in der Nacht hatte dort gleich zu einer Reihe von Unfällen geführt. So kippte auf der A 4 zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen ein Lastwagen der Post um. Direkt am Dreieck Nossen stießen vier Autos zusammen. Zuvor hatte sich ein mit drei Autos beladener Transporter auf der Autobahn quergestellt. Ein Ford und ein Lastwagen kollidierten mit dem Transporter. Auch ein Fernlinienbus fuhr in die Unfallstelle und wurde beschädigt. Fahrgäste des Busses setzten später ihre Reise mit Taxis fort. Am Morgen setzten sich die Behinderungen fort. Weitere Unfälle ereigneten sich auf der A 14 nordwestlich des Dreiecks Nossen auf der Fahrbahn in Richtung Nossen. Bis weit in den Donnerstag hinein meldete der Verkehrswarndienst der Polizei Sachsen auf beiden Autobahnen Staus mit Längen von teilweise bis zu 20 Kilometern.

