Großenhain holt sich Millionen in Berlin Ein Scheck über 9,17 Millionen aus der Hand von Minister Dobrindt. 17 Orte bekommen jetzt Turbointernet.

Bundesminister Alexander Dobrindt übergab am Dienstag an Großenhain Oberbürgermeister Sven Mißbach und Beigeordneten Tilo Hönicke einen Fördermittel-Scheck über unglaubliche 9,17 Millionen Euro. Noch gab`s so viele Geld für Großenhain. 17 Ortsteile sollen damit auf einen Schlag ins neue digitale Zeitalter. © Bundesministerium

So einen großen Scheck hat Großenhain noch nie in den Händen gehalten. Nicht einmal für die dritte sächsische Landesgartenschau 2002 gab es so viel Geld. Da waren es immerhin schon zehn Millionen Deutsche Mark. Am Dienstag konnten Oberbürgermeister Sven Mißbach und Beigeordneter Tilo Hönicke aber einen Fördermittelscheck über 9,17 Millionen Euro aus den Händen von Bundesminister Alexander Dobrindt in Empfang nehmen.

Das kleine Großenhain ist eine von deutschlandweit 165 Kommunen und Regionen, die Bundesgelder für den Breitbandausbau bekommen haben. Die einzige Stadt aus dem Landkreis Meißen im Übrigen, die gestern in Berlin auf der Bühne stand – zwei Kommunen aus dem Erzgebirge waren noch die nächstgelegenen Gemeinden. Hönicke und Mißbach waren entsprechend überglücklich über den gelungenen Coup. „Jetzt wartet viel Arbeit auf uns“, sagt Hönicke ganz euphorisch.

Der Großauftrag muss europaweit ausgeschrieben werden, ein Verfahrensaufwand, den es auch erst mal zu stemmen gilt mit der Verwaltung, bis hin zum letzten Federstrich in der Endabrechnung, irgendwann in vielen Jahren.

Sachsen muss jetzt Wort halten

Doch zunächst richten sich die Blicke der Großenhainer heute gespannt nach Dresden. Da wird punkt 10 Uhr im Wirtschaftsministerium über noch mehr Geld verhandelt. Denn das Land Sachsen hatte versprochen, wenn der Bund wirklich 60 Prozent der Fördersumme gibt, dann packt Sachsen noch einmal 30 Prozent drauf. Nun muss der Freistaat sein Wort halten und darüber wird heute in Dresden gesprochen. Zehn Prozent der Investitionssumme, immerhin noch 1,6 Millionen Euro, muss Großenhain aufbringen. „Das ist eine große Summe für uns“, sagte Oberbürgermeister Mißbach gestern am Telefon auf der Heimfahrt von Berlin. „Aber das ist es wert, weil wir den Menschen damit signalisieren, es lohnt sich auf dem Dorf zu leben, ihr seid nicht abgeschnitten von der Welt, ihr könnt euch hier etwas aufbauen und mit allem Komfort leben“, so Mißbach.

Dass der neue OB damit eines seiner großen Wahlversprechen „Turbointernet für alle“ absehbar einlösen kann, während andere Kommunen noch Studien zur Breitbandversorgung auf den Weg bringen, ist für ihn natürlich ein erster großer Erfolg. In der Gesamtschau – Anschluss der Innenstadt und des Flugplatzes Großenhain – empfiehlt sich die Stadt damit für weitere Investoren und Bauherren, für die die Frage nach dem schnellen Internet längst ganz vorn rangiert, wenn es um die Wahl des Bauortes geht. Ohne Anschluss an die neue Datenwelt kein Homeoffice für die Firma, ja manchmal nicht einmal eine Hausaufgabe für die Schule. 17 der 19 Großenhainer Ortsteile kommen mit dem Millionenprojekt innerhalb der nächsten fünf Jahre ins neue digitale Zeitalter. Nur für Görzig und Colmnitz hatte sich mit der Telekom Deutschland GmbH überhaupt ein privater Anbieter gefunden, der einen Eigenausbau bis 2019 angekündigt hat. Für alle anderen Orte gab es bislang keinen einzigen Interessenten. Zu unrentabel, so der Tenor. Tatsächlich rechneten Gutachter vor, dass mit Benutzeranschlüssen etwa eine Million Euro hereinkämen.

Das klingt zunächst viel, aber es bleibt eine Investitionslücke von 15,8 Millionen offen! Und das ist natürliche eine Summe, über die keine Kommune ernsthaft nachdenken braucht. Mit der insgesamt nun 90-Prozent-Förderung durch Bund und Land Sachsen sieht die Sache da schon ganz anders aus. Die 1,6 Millionen sind trotz Bad-Umbaus von der Stadt aufbringbar. Das Turbointernet kann kommen.

