Großenhain hat Geld fürs schnelle Internet zusammen Die Stadt investiert knapp 16 Millionen Euro in den Breitbandausbau in den Ortsteilen. Baubeginn ist 2018.

Staatssekretär Stefan Bangs überreicht Oberbürgermeister Sven Mißbach den letzten fehlenden Scheck für die Großinvestition „schnelles Internet“. © Egbert Kamprath

Wenn die Frage nach dem schlechtesten Internet-Empfang überhaupt kommt, braucht Großenhains Oberbürgermeister nicht lange nachzudenken. „In Wildenhain kriegt man noch nicht mal mit dem Handy eine vernünftige Verbindung zustande.“ Leitung sei dort erst recht kaum vorhanden. Wer in das Dorf ziehe, lande sozusagen in der digitalen Steinzeit, deutet Sven Mißbach an. Doch bald soll sich alles ändern. Großenhain nimmt richtig viel Geld in die Hand, um die Breitbandverbindungen auszubauen. 15,9 Millionen will die Stadt in den kommenden zwei Jahren investieren. Das Geld ist seit dem Wochenanfang zusammen. Da gab es den Bescheid über den sächsischen Anteil der Fördermittel für das Vorhaben. Das Land hat 4,5 Millionen Euro bereitgestellt, der Bund zuvor bereits 9,6 Millionen Euro gegeben. Großenhain legt 1,6 Millionen aus der Stadtkasse dazu. Es geht um die Verlegung eines hochmodernen Glasfasernetzes in allen Ortsteilen, außer Görzig und Colmnitz. Angewendet wird die „Fibre-to-the-building-Technik“, also die schnelle Glasfaserverbindung bis ans Gebäude. Damit sind Surfgeschwindigkeiten ab 100 Megabit pro Sekunde möglich. „Selbst kleine Handwerksbetriebe sind heutzutage aufs schnelle Internet angewiesen“, sagt Mißbach. Und Privatleute würden ohnehin ständig bei ihm nachfragen, wann denn endlich mehr Leitungskapazitäten vorhanden seien. „Ob man es glaubt oder nicht: Viele Familien machen einen Hausbau oder einen Umzug auch davon abhängig, ob schnelles Internet anliegt.“ Dörfer wie Wildenhain hätten dann das Nachsehen.

Das Problem ist bisher gewesen, dass die Erschließung solcher Orte im Vergleich zu städtischen Gebieten extrem teuer ist. Telekom und Co winkten daher in der Vergangenheit immer ab. Das Fördergeld soll nun dafür verwendet werden, solche Wirtschaftlichkeitslücken zu schließen. Das heißt, Großenhain schreibt den Netzbau europaweit aus und reicht dafür die Fördermittel als Anreiz weiter. Der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Die Ausschreibung soll demnächst starten, der Oberbürgermeister rechnet mit einer Vergabe Anfang 2018 und einem Baustart im Frühjahr nächsten Jahres. 2019 soll das Netz stehen.

Das größere Problem sieht Mißbach allerdings nicht darin, einen Netz-Anbieter zu finden, sondern den Zeitplan einzuhalten. Denn die Stadt ist nicht die einzige, die nun Fördermittel erhalten hat. Auch Wilsdruff und die Gemeinde Dorfhain am Tharandter Wald wollen bauen, weitere Kommunen folgen in den nächsten Monaten. „Ich schätze, dass die Baufirmen gut zu tun bekommen und die Nachfrage nach Tiefbauunternehmen das Angebot übersteigt.“ Da könnten die Baupreise steigen.

Bundesrepublik und Länder treiben den Ausbau des Datennetzes jetzt vehement voran. Vor allem die Wirtschaft sei auf die Digitalisierung angewiesen, vom Großunternehmer bis zum kleinen Handwerker, sagt Stefan Bangs, Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit. „Und auch viele Privathaushalte wollen aufs schnelle Internet nicht mehr verzichten.“ Deshalb sei in Sachsen eine leistungsfähige digitale Infrastruktur notwendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Landkreis Meißen liege die Versorgung mit Internet ab 100 Mbit nur bei 36 Prozent, im sächsischen Durchschnitt schon bei 48 Prozent.

zur Startseite