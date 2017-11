Großenhain braucht Blick-Fänger Henner Ruscher ist ein Freund guter Werbung. Bloß Gebühren zu ändern, ist ihm zu wenig.

Mit diesem Eisbär-Maskottchen findet am Samstag bei Ruschers im Geschäft am Steinweg die diesjährige Skibörse. © Kristin Richter

Großenhain. Für die Skibörse am Sonnabend hat Henner Ruscher den Eisbären extra mit nach Großenhain gebracht. Sonst steht er vor seinem Geschäft in Meißen – und dort lockt er auch mehr Besucher an. Denn der zottige Geselle landet auf so manchem Selfie. Er lädt aber auch zum Verweilen und signalisiert dabei: Bei mir ist ein Hotspot.

Ein Service, den Meißner Geschäfte inzwischen gern anbieten. Denn nichts ist leichter, als gleich noch etwas aktuelle Werbung einzuspielen, Produkte beschreiben, Gewinnspiele anbieten oder Preise vergleichen, berichtet Henner Ruscher von seinen dortigen Erfahrungen. „Hier in Großenhain sieht man das Thema gar nicht so“, ist seine Erfahrung. Dabei ziehen Hotspots immer Kunden an, auch wenn die Stadt den großflächigen Ausbau des Breitbandes vorhat. Hier wünscht sich Ruscher deutlich mehr Frische an Ideen aus dem Rathaus. Andere Werbe-Möglichkeiten verlangen erst recht eine gewisse Akzeptanz und Koordination.

Pappschilder sind langweilig

Die jüngst kritisierten Papp-Aufsteller vor den Läden, die nun ab dem zweiten Schild zehn Euro Gebühr im Monat kosten sollen, findet Henner Ruscher auch nicht toll. Großenhain könnte doch ähnlich wie Coswig an markanten Flecken Rahmen aufstellen, die die Händler monatlich für ihre Werbeschilder buchen können. Tagesangebote könnten nach seiner Meinung auf ordentlichen Tafeln an der Fassade angebracht sein. In vielen Städten sei das durchaus möglich. Und überhaupt: das Thema Fassaden. „Ich wollte mal die Fassade an der Freifläche des Sachsenhofes anstrahlen – leider ist daraus nichts geworden, weil der Eigentümer des Hauses dann doch skeptisch war“, erzählt er. Aber das wäre ein zentraler Blickfang für die Einkaufsstadt Großenhain. Genauso die Eckfassade am Steinweg, wo heute der Schriftzug „800 Jahre Großenhain“ prangt. Da bekam Ruscher eine Absage, weil der Ort der Erbringung der Leistung – der Laden – nicht der Ort der Werbung sei. „Meinetwegen, aber die Stadt könnte doch dort werben. Licht lockt Leute – das ist eine alte Weisheit, sagt der Ladenbesitzer, wie alles das sich bewegt. Eine schlichte Fotostory vom Monitor bewegt die Leute allemal mehr zum Stehenbleiben, als ein Plakat. Im Edeka-Markt von John Scheller werben einige Großenhainer Autohäuser und Versicherer zum Beispiel auf Monitor an der Kasse, wo doch der ein andere länger hinschaut.

Gebühren alleine ändern nichts

Über Beleuchtungskonzepte der Geschäfte und Aktionen fürs Publikum könnte sich Großenhain auch Gedanken machen. Denn die ziehen jedenfalls besser als Handgeschriebenes, es sei denn, es habe jemand stetig sprudelnde Verse auf Lager, was Passanten auch aufmerksam verfolgen würden.

Für Henner Ruscher ist es nicht damit getan, durch eine neue Gebührenordnung hier mal etwas einzudämmen und etwas anderes dafür zu fördern. Alle müssen sich Gedanken machen, wie sie die Einkaufsstadt Großenhain interessant und modern machen und so an die nächste Generation bringen. Die Frage, ob es nun einen Citymanager gibt oder nicht, sei das zweitrangig. Auch der könne alleine nicht die Stadt beleben, am Ende noch als Einzelkämpfer.

