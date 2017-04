Fußball-Landesklasse Mitte Großenhain baut Vorsprung aus Der ungeschlagene Spitzenreiter gewinnt in Heidenau mit 3:0. Mittweida verliert in Wilsdruff und liegt zehn Punkte zurück.

Der Ex-Heidenauer Matthias Walther (links) bot an seiner alten Wirkungsstelle eine starke Leistung und gewann mit Spitzenreiter Großenhainer FV klar mit 3:0. © Marko Förster

In der Fußball-Landesklasse Mitte dürfte die Vorentscheidung im Titelkampf gefallen sein. Der ungeschlagene Spitzenreiter Großenhainer FV siegte in Heidenau nach Toren von Kapitän Sylvio Schwitzky (12.) und einem Doppelpack von Martin Brunzel (57., 71.) mit 3:0. Dagegen unterlag Verfolger Mittweida in Wilsdruff mit 0:2 und hat zehn Zähler Rückstand.

GFV-Trainer Andreas Jachmann musste auf Paul Konrad Witschel (Grippe) und Torsten Marx (verletzt) verzichten. Das erste Achtungszeichen setzten die Gastgeber. Eric Klose versuchte den weit vor seiner „Kiste“ lauernden Torhüter Mirko Roßmüller mit einem Schuss aus 40 Metern zu überraschen, um Zentimeter hing die Latte aber zu niedrig. In der 10. Minute setzte Henning Lotzmann auf der Gegenseite ein erstes Achtungszeichen. Kurz danach zielte Sylvio Schwitzky nach einem Traumpass von Matthias Walther genauer. Es vergingen einige Minuten, bevor die Heidenauer wieder zu sich fanden. Schwitzky und Damian Haschke ließen derweil zwei Gelegenheiten des Tabellenführers weg. Ein Lebenszeichen von Klose nach Zuspiel Paul Kants, aber Großenhains Torwart Roßmüller hatte den Braten gerochen. Nach einer schönen Kombination über rechts lag das Leder dann plötzlich im Netz, doch Schiedsrichter Roberto Martin aus Brand-Erbisdorf pfiff eine vorherige Sperre ab.

In den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit verbreiteten die Heidenauer noch Optimismus. Doch dieser wich der völligen Verunsicherung nach dem 0:2. Einen Fehler beim Spielaufbau bestrafte Martin Brunzel eiskalt. Danach konnte Brunzel einen Lattenabpraller Schwitzkys nur ans Außennetz bugsieren, machte es wenig später aber deutlich besser (3:0). Er lief zentral auf das HSV-Tor zu und ließ Schlussmann Seidel keine Abwehrchance. Später konnte der HSV-Torhüter gegen einen gefährlichen Kopfball von Max Kirsche noch mit einer Faustabwehr glänzen. (kührt/js)

