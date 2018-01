Großenhain als Wohnort beliebt Zwar kehren einige Bewohner ihrer Stadt den Rücken. Aber es entscheiden sich vor allem Leute, hier zu leben.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Großenhain. Da ist Bewegung drin: 2017 verzeichnete das Einwohnermeldeamt der Stadt Großenhain erneut mehr Zu- als Wegzüge. 720 Zuzüglern standen 633 Wegzügler gegenüber. 2016 hatten 693 Menschen Großenhain verlassen, demgegenüber waren 747 in die Röderstadt gezogen. Die Bevölkerungszahl belief sich am Jahresende 2017 auf 18 784 Einwohner. 2016 hatte diese 18.810 betragen. Der leichte Rückgang resultiert daraus, so Rathaussprecherin Diana Schulze, dass die Zahl der Neugeborenen geringer ist als die der Verstorbenen.

Während Ortsteile wie Colmnitz, Görzig, Nasseböhla, Skäßchen, Skaup, Treugeböhla, Uebigau, Walda-Kleinthiemig, Weßnitz, Wildenhain, Zabeltitz und Zschauitz einen leichten Einwohnerrückgang verzeichneten, gab es andere, die einen Gewinn verbuchen konnten. Dazu gehört der Ortsteil Bauda, der zum 31. Dezember 418 Einwohner zählte. 2016 waren es nur 392. Über jeweils einen Mitmenschen mehr als im Vorjahr konnten sich Rostig mit 243 Einwohnern, Skassa mit nun 245 und Stroga mit 124 Einwohnern freuen.

zur Startseite