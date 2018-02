Großeinsatz wegen unbekannter Flüssigkeit Diese wurde in einem Döbelner Hausflur entdeckt und hält seitdem die Feuerwehr auf Trab. Die Bewohner des Hauses müssen möglicherweise evakuiert werden.

Die Feuerwehr vorm Haus an der Givorser Straße 11 in Döbeln

Döbeln. Eine stark riechende, ätzende Flüssigkeit hält seit Mittwochvormittag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Döbeln auf Trab. Sie wurde in einem Hausflur eines TAG-Neubaus an der Givorser Straße 11 in Döbeln entdeckt. Wie der Einsatzleiter dem DA sagte, sei noch unbekannt, um welche Flüssigkeit es sich handelt. Der Verdacht: Buttersäure.

Die Feuerwehr ist mit drei Fahrzeugen vor Ort, darunter dem Gefahrgutwagen. Die Kameraden sind in Schutzanzüge gehüllt.

Einige Mieter befänden sich zurzeit noch in ihren Wohnungen. Dort müssen sie vorerst auch ausharren. Geplant sei, sie am Nachmittag zu evakuieren. Dabei wird den Personen vermutlich eine Schutzhaube aufgesetzt, heißt es.

Bei Regiobus sei ein Bus angefordert worden, in dem sich die Bewohner dann aufhalten können. Die Polizei ist vor Ort. Derzeit wird auf den leitenden Notarzt vom Rettungsdienst gewartet. Mit ihm soll dann die weitere Abstimmung zur Evakuierung erfolgen. Die Feuerwehr versucht unterdessen, die Flüssigkeit zu bestimmen. (DA/jh/sol)

