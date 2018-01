Großeinsatz wegen Dachstuhlbrands 54 Kameraden sind nach Seifhennersdorf ausgerückt, um das Feuer in einem Haus zu löschen. Der Einsatz war schwierig.

Dachstuhlbrand in Seifhennersdorf © Matthias Weber

Sarah Pfeiffer schippt am Dienstag in der Zollstraße in Seifhennersdorf gerade Schnee, als sie komische Geräusche wahrnimmt. „Es ist ein Knistern gewesen“, sagt die 26-jährige. Sie blickt sich um und bemerkt den Qualm im Wohnhaus gegenüber. Es ist 13.57 Uhr. Sie wählt gleich den Notruf 112. Die Rettungsleitstelle in Hoyerswerda löst sofort Alarm aus.

Die beiden Autos von Sarah Pfeiffer stehen vor dem dreigeschossigen Haus in der Zollstraße 11, aus dem immer mehr dunkler Qualm aufsteigt. Sie schafft es gerade noch, ihren VW Vento wegzufahren. Dann fliegen auch schon die ersten Dachziegel runter. „Den Ford musste ich stehenlassen. Die Fensterscheiben sind gesprungen und das Glas flog runter“, schildert sie. Den abgemeldeten Ford wollten sie eigentlich gerade wieder flottmachen.

Inzwischen hatte auch Jürgen Cieslak den Rauch aus dem Dachgeschoss im Nachbarhaus bemerkt und den Notruf gewählt. „Sie hatten mir aber gesagt, dass der Brand schon gemeldet ist“, sagt er. Zusammen mit anderen Nachbarn sieht er, wie ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Seifhennersdorf und den umliegenden Orten anrückt. Die Polizei sperrt die Zollstraße weiträumig ab, damit die Löscharbeiten nicht behindert werden.

Zwei Löschtrupps mit Atemschutzgeräteträgern der Seifhennersdorfer Feuerwehr gehen als erste in das Haus. Sie kommen nur schwer voran. „Das Haus ist total verqualmt und teilweise vermüllt gewesen“, schildert Kreisbrandmeister Peter Seeliger. Das erschwert die Löscharbeiten ungemein. 54 Kameraden aus Seifhennersdorf, Ebersbach-Neugersdorf, Leutersdorf und Spitzkunnersdorf sind inzwischen mit 14 Feuerwehrfahrzeugen im Einsatz. Sieben Atemschutzgerätetrupps mit je zwei Mann werden zusammengestellt, die abwechselnd das Feuer bekämpfen sollen. Gleichzeitig stehen zwei Kameraden auf der ausgefahrenen Drehleiter der Ebersbach-Neugersdorfer Feuerwehr. Sie halten ein Strahlrohr auf die Fenster des Dachgeschosses. Über Funk werden die Einsätze aufeinander abgestimmt.

Ines Hänsch schaut von der gegenüberliegenden Straßenseite den Löscharbeiten zu. „Ich hatte schon einen Käufer für das Haus“, sagt die 40-jährige Hausbesitzerin. Im Oktober ist sie mit ihren Kindern hier ausgezogen. Seitdem ist sie immer mal wieder da gewesen, um noch Möbel und andere Sachen zu holen. „Sie mal, die Flammen lodern immer wieder neu auf“, sagt sie zu Sarah Pfeiffer. „Das ist normal, mit dem Wasser kommt schließlich auch Sauerstoff ins Haus“, meint der Kreisbrandmeister. Für die Kameraden im Einsatz wird es so sogar ein wenig einfacher, weil sie dadurch etwas sehen können. Dort, wo das Feuer ständig neu entfacht wird, ist das Zimmer von Adrian Hänsch gewesen. Der Jugendliche steht neben seiner Mutter im Grundstück gegenüber. „Mein Schreibtisch, der Schrank und ein Bett stehen noch drin“, sagt er. Adrian ist selbst bei der Feuerwehr Seifhennersdorf. Weil er noch zu jung ist, kommt er nicht zum Einsatz.

Gegen 15.30 Uhr rollen die Kameraden die ersten Schläuche ein. Gezeichnet von Ruß, Löschschaum und -wasser kommen sie aus dem Haus, das früher mal eine Gaststätte und Kaufhalle war. Bis 18 Uhr soll noch nach Glutnestern gesucht und weiter abgelöscht werden. „Das ist kein leichter Einsatz gewesen“, sagt Kreisbrandmeister Peter Seeliger gegen 16 Uhr. Und er meint damit nicht nur die schlechte Sicht durch den Qualm und umherliegenden Müll. Die Hitze im Dachgeschoss ist enorm gewesen und einige Deckenbalken brachen herunter. Neben 54 Feuerwehrmännern und -frauen sind auch zwei Polizisten und neun Rettungskräfte im Einsatz gewesen. Zur Brandursache in dem leerstehenden Haus kann Peter Seeliger noch nichts sagen. Am Mittwoch wird der Brandursachenermittler der Polizei sich damit befassen.

