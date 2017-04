Großeinsatz ohne sichtbaren Grund Die Polizei wurde ins Zentrum von Heidenau zu einer Auseinandersetzung gerufen. Als sie ankam, war alles ruhig.

Viele Polizisten und ein Hubschrauber: Das erlebte Heidenau am Sonnabend. Laut Hinweisen hatte es gegen 20 Uhr eine verbale Auseinandersetzung von 50 bis 60 Deutschen und Ausländern in Marktnähe gegeben. Die Polizei rückte mit zahlreichen Fahrzeugen an. Vor Ort konnten die Beamten jedoch nichts mehr feststellen, es habe sich auch kein Geschädigter gemeldet. Bis in die Nacht hinein kontrollierten Landes- und Bundespolizei das Zentrum und die Bahnhöfe Heidenau und Pirna. Ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Bereits vor einer Woche soll es im Bereich Bahnhof Heidenau ähnliche Auseinandersetzungen gegeben haben. Auch damals konnte die Polizei, als sie eintraf, nichts feststellen. (mf)

