Großeinsatz nach Fehlalarm Mehrere Feuerwehren wurden am Montagnachmittag auf den Bischofswerdaer Markt gerufen – doch der Einsatz war rasch vorbei.

Mehrere Feuerwehren rückten am Montag auf dem Markt in Bischofswerda an. © Rocci Klein

Die Feuerwehrleute aus Bischofswerda und den Ortsteilen der Stadt wurden am Montagnachmittag zum Altmarkt gerufen. Im Hotel „Evabrunnen“ hatte die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst, vermutlich infolge von Bauarbeiten im Foyer. Fünf Fahrzeuge, darunter die Drehleiter, eilten daraufhin in die Innenstadt. Eingreifen mussten die Feuerwehrleute nicht; es war ein Fehlalarm.

Brandmeldeanlagen reagieren äußerst sensibel. Der Alarm geht direkt an die Rettungsleitstelle, die die Feuerwehren alarmiert. In Bischofswerda war es bereits der fünfte Fehlalarm in diesem Jahr. (rk/SZ)

