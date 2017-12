Großeinsatz in der Bavaria-Klinik 30 Patienten wurden durch den Rettungsdienst evakuiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aus vier Orten kamen die Rettungskräfte zur Bavaria-Klinik in Kreischa. © Roland Halkasch

Kreischa. Am frühen Vormittag wurden knapp 60 Kameraden aus Freital, Heidenau, Kreischa und Bannewitz in die Bavaria-Klinik gerufen. In einem Patientenzimmer sollte Ammoniak ausgetreten sein. Auch der Gefahrgutzug des Landkreises war im Einsatz. 30 Patienten wurden durch den Rettungsdienst betreut. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr belüftete den betreffenden Raum. (hal)

zur Startseite