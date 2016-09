Großeinsatz in Berbersdorf Neun Verletzte bei einer Kollision, Feuer unweit des Edeka-Großlagers. 250 Helfer sind im Einsatz.

Die Kameraden der Striegistaler Ortswehren haben sich um das Szenario „Verkehrsunfall mit verletzen, eingeklemmten Personen“, gekümmert. © Marcel Schlenkrich

Ein Großalarm im Edeka-Regionallager und Massencrash bei Berbersdorf haben am Sonnabendvormittag die Einsatzkräfte auf Trapp gehalten. Die Leitstelle Freiberg erhielt 7.12 Uhr einen ersten Notruf, mit dem Hinweis auf einen Brand mit drohender Explosion, auf dem Gelände seien noch sehr viele Personen. Gleichzeitig ging ein zweiter Notruf ein: Unfall mit drei Autos, neun verletzte Personen, teilweise eingeklemmt, ebenfalls in Berbersdorf.

Was durchaus realistisch klingt – schließlich war kürzlich erst der Blitz auf dem Edeka-Gelände eingeschlagen und auf der Autobahn gibt es relativ häufig schwere Unfälle – war diesmal nur eine Übung. „Es war eine unangekündigte Katastrophenschutzübung des Landkreises“, erklärte Kreissprecher André Kaiser am Montag. Bei den meisten Übungen wissen zuvor alle Bescheid, und die Kameraden und Helfer halten sich schon in den Wachen oder Aufenthaltsräumen bereit. Das sei diesmal nicht so gewesen.

„Nach den Notrufen alarmierte die Leitstelle, Feuerwehren der Gemeinde Striegistal und Hainichen, Rettungsdienst, Katastrophenschutzeinheiten, wie Gefahrgutzug, Erkundungszug, Löschzüge Wasserversorgung und Retten , die Schnelleinsatzgruppen aus Hainichen, Döbeln und Freiberg, Führungsgruppen sowie die Technische Einsatzleitung“, erklärte Kaiser das Prozedere. Die über 250 Einsatzkräfte kamen aus Striegistal, Mittweida, Rochlitz, Burgstädt, Döbeln, Gleisberg, Ostrau, Hainichen, Penig, Milkau, Geringswalde und Freiberg.

Bereits nach wenigen Minuten seien die ersten Rettungsdienstfahrzeuge und Feuerwehren eingetroffen. „Wir waren die Ersten und haben dann nachalarmiert“, sagte der Striegistaler Gemeindewehrleiter Norbert Fiedler am Montag auf DA-Nachfrage.

47 Einsatzkräfte der Ortswehren Böhrigen, Marbach, Pappendorf, Berbersdorf und Etzdorf waren mit acht Fahrzeugen vor Ort. Sie wurden nach ihrem Eintreffen über die Übung informiert. „Es wurden Aufgaben zugeteilt und alle begannen, die verschiedensten Abschnitte abzuarbeiten“, so Kreissprecher Kaiser. Norbert Fiedler hat den gesamten Einsatz geleitet.

Insgesamt gab es drei parallel laufende Szenarien: Erstens ein Unfall mit drei Fahrzeugen und mehreren, teils eingeklemmten Verletzten. Darum haben sich die Striegistaler gekümmert. Zweitens das Löschen eines Brands in der Nähe des Gasbehälters bei Edeka, um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern. Hierzu musste eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken aufgebaut werden. Und drittens war ein Gefahrguttransporter mit einer auslaufenden Flüssigkeit zu bearbeiten und eine Ölsperre auf dem nahe gelegenen Teich aufzubringen.

„Ziel dieser ersten unangekündigten Übung des Landkreises war, die realen Ausrücke- und Eintreffzeiten, zum Beispiel von Katastrophenschutzeinheiten oder auch der Technische Einsatzleitung, zu ermitteln“, so Jana Lützner, Referatsleiterin für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Sie war die Übungsleiterin an diesem Tag. Konkrete Auswertungen in den einzelnen Einheiten werden in den nächsten Wochen durchgeführt.

Der Striegistaler Gemeindewehrleiter ist für seinen Teil zufrieden. „Sonst ist es schwer, so etwas in diesem Umfang zu üben“, sagte er. Kräftezehrend war der Einsatz trotzdem. Gegen 12.45 Uhr seien sie zurück in den Depots gewesen.

zur Startseite