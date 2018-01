Großeinsatz im einstigen Radwerk Der Sturm drohte, in Neukirch ein Dach abzudecken. Für die Feuerwehr eine Herausforderung.

Von innen sicherten die Feuerwehrleute die Lichtkuppeln in der ehemaligen Lagerhalle. © Rocci Klein

Neukirch. Rund 30 Einsatzkräfte – Feuerwehrleute, der Kreisbrandmeister, Polizisten und zwei Fachberater des Technischen Hilfswerkes – wurden am Montagabend zur Firma Siegemund an der Neukircher Hauptstraße gerufen. Der Inhaber bangte um die Stabilität der Lichtkuppeln auf dem Dach des einstigen Hochregallagers des früheren Fahrradwerkes. Bei einer angesagten Windgeschwindigkeit von mindestens 75 km/h war Gefahr im Verzug.

Als Erstes rückte kurz vor 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Neukirch mit drei Fahrzeugen aus. Doch ans Dach kam sie nicht ran. Folglich wurde auch die Bischofswerdaer Wehr mit ihrer Drehleiter und zwei Einsatzfahrzeugen alarmiert. Von innen sicherten die Feuerwehrleute die Lichtkuppeln, sagte Gerald Bär, Hauptamtsleiter der Oberlandgemeinde, am Dienstag auf Anfrage. Aufs Dach zu steigen, wäre lebensgefährlich gewesen. Am späten Abend wurde auch noch eine Elektrofirma informiert. Mit ihrer Hubbühne sicherte sie das Dach an Stellen, wo die Feuerwehrleute mit ihrer Drehleiter nicht hinkamen. Während der Sicherungsarbeiten wurde auch die B 98 vor dem Werksgelände gesichert.

Durch den Einsatz, der bis gegen 0.30 Uhr dauerte, konnte ein möglicher Schaden verhindert werden. Der Eigentümer des Werkes habe umsichtig gehandelt, indem er die Feuerwehr rief, sagte Gerald Bär. Er hat das ehemalige Fahrradwerk erst vor einigen Jahren übernommen. Der jetzige dürfte seitdem der schwerste Sturm gewesen sein. (SZ)

