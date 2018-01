Großeinsatz im einstigen Fahrradwerk Der Sturm drohte am Montag, das Dach einer Lagerhalle abzudecken. Noch ist die Gefahr nicht restlos gebannt.

Von innen sicherten die Feuerwehrleute die Lichtkuppeln in der ehemaligen Lagerhalle. © Rocci Klein

Neukirch. Rund 30 Einsatzkräfte – Feuerwehrleute, der Kreisbrandmeister, Polizisten und zwei Fachberater des Technischen Hilfswerkes – wurden am Montagabend zur Firma Siegemund an der Neukircher Hauptstraße gerufen. Der Inhaber bangte um das Dach des einstigen Hochregallagers des früheren Fahrradwerkes. Bei Windstärke 8 war Gefahr im Verzug.

Als Erstes rückte kurz vor 17 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Neukirch mit drei Fahrzeugen aus. Doch ans Dach kam sie nicht ran. Folglich wurde auch die Bischofswerdaer Wehr mit ihrer Drehleiter und zwei Einsatzfahrzeugen alarmiert. Von innen sicherten die Feuerwehrleute die Lichtkuppeln des Daches, sagte Gerald Bär, Hauptamtsleiter der Oberlandgemeinde, am Dienstag auf Anfrage. Aufs Dach zu steigen, wäre lebensgefährlich gewesen. Am späten Abend wurde auch noch die Neukircher Elektrofirma Lange informiert. Mit ihrer Hubbühne sicherte sie das Dach an Stellen, wo die Feuerwehrleute mit der Drehleiter nicht hinkamen. Während der Sicherungsarbeiten wurde auch die B 98 vor dem Werksgelände gesichert.

Durch den Einsatz, der bis gegen 0.30 Uhr dauerte, konnte ein möglicher Schaden verhindert werden. Der Eigentümer des Werksgeländes habe vorausschauend und umsichtig gehandelt, indem er die Feuerwehr rief, sagte Gerald Bär. Armin Siegemund, Inhaber einer Firma für Oberflächenbeschichtung, hat das ehemalige Fahrradwerk im Jahr 2013 übernommen. Das Hallendach sei aufgrund seiner Folieneindeckung besonders sensibel. „Wir dürfen dem Wind keine Angriffsfläche bieten“, sagte er am Dienstag. Der Unternehmer nahm Kontakt zu einem Dachdeckerbetrieb auf. An diesem Mittwoch wird ein Statiker erwartet. Man wolle gemeinsam Vorkehrungen treffen, um auf den in den nächsten Tagen angesagten Sturm vorbereitet zu sein, sagte Armin Siegemund. Im Namen seiner Firma und der Familie möchte er allen Danke sagen, die am Montagabend bis in die Nacht im Einsatz waren.

Außer seiner eigenen Firma sind zwei weitere Unternehmen auf dem Werksgelände angesiedelt: ein Metallbaubetrieb und seit Beginn dieses Jahres eine Spedition. 75 Prozent der bebauten Fläche des früheren Fahrradwerkes werden wieder genutzt, sagt der Unternehmer. (rk, SZ/ir)

