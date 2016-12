Großeinsatz im Brandhaus Ein 86-jähriger Mann starb bei dem Feuer in einem Wohngebäude in Weißenberg. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Nun beginnt die Suche nach der Brandursache.

In Weißenberg musste die Feuerwehr am Dienstagmorgen zu einem Wohnhausbrand ausrücken. © Jens Kaczmarek

Jetzt steht es fest. Der 86-jährige Bewohner des Hauses an der Schillerstraße in Weißenberg kam beim Brand im Haus ums Leben. Der Notdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Der allein lebende Mann befand sich im Obergeschoss. Es gab eine Explosion. Zur Brandursache wird nun ermittelt. Kriminaltechniker waren bereits vormittags vor Ort.

Nach Alarmierung der Feuerwehr gegen 7.20 Uhr wurden zunächst alle Ortsfeuerwehren von Weißenberg benachrichtigt. Schnell wurde klar, dass weitere Fahrzeuge gebraucht werden, um genug Löschwasser bereitzustellen. Einsatzleiter Helko Bedrich forderte zunächst die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Bautzen an. Aber auch die Wehren in Kubschütz, Hochkirch und Gebelzig aus dem benachbarten Kreis Görlitz kamen mit ihren Kameraden. Knackpunkt war, dass unbedingt Atemschutzgeräteträger gebraucht wurden, um noch bestehende Glutnester im Haus zu löschen. Etwa 90 Feuerwehrleute sowie Mitarbeiter von Polizei und Rettungsdienst waren in Weißenberg. Helko Bedrich lobt die Zusammenarbeit aller Kräfte. Im Rathaus haben die Mitarbeiter Kaffee gekocht und Bockwurst warm gemacht. Gegen Mittag blieb nur noch die Ortsfeuerwehr zur Beobachtung vor Ort. (SZ/kf)

