Großeinsatz im Amtsgericht

Dresden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr blockierte am Montagmorgen das Gelände rund ums Justizzentrum: Anlass für die Anwesenheit von 80 Lebensrettern und etwa 20 Fahrzeugen aus vier Wachen war ein dubioser Brief, den Mitarbeiter der Poststelle am Montagmorgen offenbar dem Nachtbriefkasten entnommen hatten.



Als die Angestellten den Umschlag öffneten, fanden sie einen Zettel vor mit der Aufschrift „Sie haben sich soeben infiziert“, erklärte der Sicherheits-Chef des Justizzentrums, Matthias Landerer.



Da kein Laie beurteilen konnte, ob das Papier tatsächlich mit einer giftigen Substanz kontaminiert war, alarmierte Landerer sowohl Polizei wie auch Feuerwehr.



Danach begann die Konfusion um den tatsächlichen Inhalt des Briefes: Anfangs stufte die Feuerwehr eine unbekannte Substanz als „verdächtiges Pulver“ ein. Später war im Verlauf des Großeinsatzes von „ätzenden Gerüchen“ die Rede.

Vorsorglich betreuten Feuerwehr und Rettungsdienst in der Folge die neun Mitarbeiter der Poststelle, die mit dem Brief und dessen Inhalt direkt oder indirekt über die Atemluft in Kontakt gekommen waren. „Wir gehen von einer fiktiven Gefahr aus, unsere Kolllegen analysieren jetzt die Substanz“, sagte Feuerwehr-Sprecher Ralf Schröder.



Gegen 10.30 Uhr kam die Entwarnung. Das Fenster der Poststelle wurde geöffnet, der Brief von Spezialisten der Feuerwehr eingetütet und weggebracht. Niemand wurde verletzt oder klagte über Beschwerden.



„Man muss immer von der größtmöglichen Gefahr ausgehen“, kommentierte Feuerwehrsprecher Schröder den großen Umfang des Einsatzes. Für den Ernstfall errichtete die Feuerwehr hinter den Gebäuden des Justizzentrums eine Art Dekontaminierungsstraße aus Containern.



Einige Feuerwehrmänner trugen olivgrüne Schutzanzüge, Gummistiefel und Atemmasken, als sie die Poststelle betraten und das Gebäude untersuchten. Mitarbeiter des Psychosozialen Notdienstes waren ebenfalls vor Ort. (stb/fsc/the/lex)

