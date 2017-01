Großeinsatz für Polizei in Freital In Pesterwitz rückten am Mittwochnachmittag mehrere Polizeiwagen mit Spezialeinsatzkräften an. Sie nahmen einen gesuchten Straftäter fest.

© Symbolbild: dpa

Mit einem Großaufgebot hat das Landeskriminalamt am Mittwochnachmittag einen gesuchten Straftäter in Pesterwitz festgenommen. Der Mann hielt sich in einem Haus an der Ecke Zur Jakobuskirche/Am Pfarrgarten auf. Wie Augenzeugen berichteten, fuhren gegen 16 Uhr drei Zivilfahrzeuge vor und umstellten das Haus. Später kamen zwei Polizeiwagen hinzu. Der Mann wurde mit Handschellen abgeführt. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes mitteilte, sei die Behörde mit Spezialeinsatzkräften vor Ort gewesen. Offenbar ging von dem Gesuchten eine hohe Gefahr aus. Zu den genauen Umständen der Festnahme und zu den Straftaten, die dem Mann vorgeworfen werden, wollte sich der Sprecher vorerst nicht äußern. Die Ermittlungen haben begonnen. (SZ/win)

