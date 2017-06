Großeinsatz durch Küchenbrand Ein aufmerksamer Bewohner des Hauses in Bärenstein verhindert wohl Schlimmeres.

Die Küche wurde komplett zerstört. Noch ist unklar, wer für den Brand verantwortlich ist. Die Ermittlungen haben begonnen. Foto: Egbert Kamprath

Große Aufregung herrschte am Sonntagvormittag in Bärenstein. Die Feuerwehr rückte zu einem Küchenbrand auf der Bahnhofstraße aus. Nach bisherigem Stand hatte ein auf einer Herdplatte liegendes Tuch Feuer gefangen. Ein Bewohner bemerkte den Rauch und löschte den Brand. Aus Vorsorge wurde jedoch auch die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit insgesamt 20 Kameraden aus Bärenstein und Lauenstein an. Eine zwischen Markt und Brandhaus gelegte Löschwasserleitung kam aber nicht mehr zum Einsatz.

Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort mit einer Wärmebildkamera und konnte schließlich Entwarnung geben. Allerdings entstand durch das Feuer einiger Sachschaden in der Küche.

Die Bewohner des Haues kamen mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen laufen, warum und von wem die Herdplatte eingeschaltet wurde.

zur Startseite