Großeinsatz bei Brand in Riesa Am Sonnabend ist ein Nebengebäude auf einem Grundstück in Brand geraten. Die Ursache ist unklar. Anwohner berichten von einem lauten Knall.

zurück Bild 1 von 3 weiter Im Innenhof des vom Brand betroffenen Grundstücks mit Blick auf das vom Feuer betroffene Nebengebäude. © Eric Weser Im Innenhof des vom Brand betroffenen Grundstücks mit Blick auf das vom Feuer betroffene Nebengebäude.

Die Drehleiter der Feuerwehr Oschatz im Einsatz.

Blick in den Hof des vom Brand betroffenen Grundstücks

Riesa. Eine voll gesperrte Straße, etwa ein Dutzend Feuerwehrautos, Polizei und Rettungswagen: Am Sonnabendabend gab es ab 18 Uhr einen Großeinsatz beim Brand eines Nebengebäudes auf einem Grundstück an der Windmühlenstraße in Weida. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen.

Anwohner berichteten von einem lauten Knall. Eine Explosion hatte es laut Feuerwehr aber nicht gegeben.

Zunächst hatten die Feuerwehrleute Probleme, den Ausgangspunkt des Feuers zu finden. Da das Nebengebäude direkt mit einem Wohnhaus verbunden ist, habe man sich dann darauf konzentriert, das Wohnhaus zu schützen, so Dieter Böcke von der Riesaer Feuerwehr. Das Feuer habe man schließlich unter Kontrolle bekommen.

Personen seien bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen, in dem vom Brand betroffenen Gebäude befänden sich aber ein Auto und mehrere Motorräder.

Im Einsatz waren sämtliche Riesaer Feuerwehren außer Canitz. Da es an Atemschutzgeräteträgern mangelte, war auch die Feuerwehr aus der Nachbarstadt Oschatz nachalarmiert worden.

Wegen des Einsatzes war am Samstagabend die Windmühlenstraße beziehungsweise die Straße Am Anger vom Kreisverkehr bis zum Gasthof Lindengarten voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.

