Großeinsatz am Jahnteich Anwohner finden, das Rathaus in Weißwasser nutze die Aufräumarbeiten nach Xavier für einen Kahlschlag. Mitnichten.

Feuerwehrleute und Mitarbeiter vom Wirtschaftshof haben vom Sturm gefällte Weiden aus dem Jahnteich gezogen. Die meisten wirken vital, sind aber morsch. Die beiden Fotos (o.) zeigen ein und denselben Baum. © Joachim Rehle

Wolfgang Neumann sitzt fest im Sattel. Im Körbchen am Lenker des Fahrrads hat sein kleiner pelziger Chihuahua Platz genommen. Der Rentner hat es nicht weit von zu Hause bis zum seinem Lieblingsplätzchen am Jahnteich im Norden des Weißwasseraner Stadtgebiets. Obwohl die Sonne scheint, ist Wolfgang Neumann vergnatzt. „Meine Angelstelle ist kaputt“, klagt er. Und nicht nur die.

Vieles ist anders, seit Sturmtief Xavier vor mittlerweile fast drei Wochen von Westen kommend über den Teich fegte: Mindestens zwei Bäume wurden entwurzelt, bei vier großen Weiden knickte der Stamm, von unzähligen weiteren Bäumen brachen teils imposante Äste. Das gesamte Jahnpark--Areal bot ein Bild der Zerstörung und tut es noch. Die Feuerwehr Weißwasser hatte in der vergangenen Woche alle Hände voll zu tun, um die Schäden einigermaßen in Ordnung zu bringen. Obwohl die Einsatzkräfte unter schwierigsten Bedingungen arbeiten, regt sich Kritik bei Anwohnern der Jahnstraße. Ihre Grundstücke grenzen direkt an den schmalen Streifen, der das tiefer gelegene Südufer des Teichs von dem Gewässer trennt. Ein Fußweg ermöglicht die komplette Umrundung des Teichs auch auf dieser Seite. Der Grund und Boden ist städtisch.

Der Weißwasseraner Wirtschaftshof nehme die Aufräumarbeiten im Verein mit der Feuerwehr und einem beauftragten Grünpflegeunternehmen zum Anlass, auch vitale Bäume umzusägen, sagt einer der Anwohner. Er will nicht als Nörgler dastehen und deshalb seinen Namen lieber nicht gedruckt in der Zeitung lesen. Die Nachbarn seien übrigens derselben Ansicht, sagt er. Tatsächlich zeigen die Schnittflächen zweier kapitaler Trauerweiden keinen Makel, nur gesundes helles Kern- und Splintholz.

Gerd Preußing, Leiter der Feuerwehr und des Referats Technische Dienste bei der Stadt – und damit auch zuständig für den Wirtschaftshof – kann verstehen, dass Anwohner und Erholungssuchende die Trauerweiden vermissen. Nicht selten weit über den Uferstreifen auf die Wasserfläche des Teichs hinausragend, machten sie den besonderen Reiz des Ortes aus. Aber Preußing weist die Kritik zurück. „Ich zeig‘ Ihnen jetzt mal was“, sagt er am ausgemachten Treffpunkt, dem kleinen Parkplatz, der die Pestalozzistraße mit dem Tagebaurestloch verbindet, und marschiert vorneweg. Nicht weit lagern dicke Weidenstämme. An der Schnittstelle im unteren Bereich, dort, wo die Stämme dicker sind, ist das Holz genauso makellos wie an den Stümpfen, die noch am Südufer stehen. Weiter oben am Stamm zeigen sich jedoch braune Flecken, die ohne Zweifel anzeigen: Der Baum ist morsch.

„Das Holz wird weich und feucht. Aber nur ein paar Zentimeter weiter kann es hart sein und wirken, als sei der ganze Baum gesund“, meint Preußing und gibt weiter, was Karsten Kliebisch vom Umweltamt der Stadt bereits bestätigt hat. Dass es vor allem die Trauerweiden getroffen hat, ist nicht weiter erstaunlich. Kliebisch hat sie seit Jahren im Blick. Die meisten von ihnen haben ihre Halbwertszeit längst überschritten. Sofern sie keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellten, durften sie stehen bleiben. Nun hat Xavier gleich eine ganze Reihe von ihnen erledigt. Acht sind es bisher Einige mussten umständlich vom Boot aus dem Wasser geborgen werden. Andere über den schmalen Fußweg am Südufer. Die Arbeiten gehen in dieser Woche weiter. Noch bilden abgebrochene Äste, die sich in den Baumkronen verfangen haben, eine potenzielle Gefahr. Sie können sich lösen und herunterfallen.

Nicht nur die Aufräumarbeiten gestalten sich kompliziert, auch sonst sind Eingriffe am Jahnteich schwieriges Terrain. „Wir hätten schon längst die Ufer besser befestigt. Aber wenn das nicht geworden ist, dann auch wegen der Kollegen da“, erklärt Preußing und deutet auf ein Gruppe von Enten, die übers Jahr im Uferbereich brüten. Die Stabilität des Ufers ist auch der Grund, warum die Baumstümpfe nicht entfernt werden. Das würde die Erosion weiter befördern. Vielleicht schlagen sie auch wieder aus. Preußing hofft zudem, dass über das Förderprogramm Efre Gelder in die Gestaltung des Jahnparks fließen. „Ein etwas breiterer Fußweg am Südufer würde auch die regelmäßige Pflege erleichtern.“

Xavier hat das Gesicht des Jahnteichs verändert. Wolfgang Neumann wird sich wohl einen neuen Lieblingsplatz suchen müssen. Wo? „Das wird sich zeigen“, meint er, „da gibt es noch ein paar Optionen.“

zur Startseite