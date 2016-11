Artikelempfehlung

Große Worte der Verliererin

New York. In einer sehr emotionalen Rede hat Hillary Clinton dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump ihre Zusammenarbeit zum Wohle der USA angeboten. Natürlich sei das Wahlergebnis nicht das erwünschte, sagte die unterlegene Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten am Mittwoch in New York. „Das ist sehr schmerzhaft, und das wird es lange bleiben“, sagte Clinton. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/grosse-worte-der-verliererin-3537136.html