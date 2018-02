Große Wiese soll verkauft werden Der Eigentümer will das Freitaler Areal zwischen Weißeritz, Hainsberger Straße und der ehemaligen Walzenmühle verkaufen.

Freital. Nachdem der Stadtrat es abgelehnt hat, einen Bebaungsplan für das Gebiet zwischen Weißeritz, Hainsberger Straße und der ehemaligen Walzenmühle aufzustellen, will der Besitzer das Grundstück offensichtlich verkaufen. Das rund 7 000 Quadratmeter große Areal wird bei der Internetplattform Immobilienscout 24 angeboten. Es soll 500 000 Euro kosten. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung Anfang November wegen der Hochwassergefahr gegen die Entwicklung eines kleinen Wohngebiets für acht Einfamilienhäuser auf der Fläche gestimmt. „Es besteht allerdings auf dem Flurstück Baurecht – und zwar straßenbegleitend und der Umgebung angepasst“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Nach dem Beschluss hatte der Eigentümer nochmals Gesprächsbedarf signalisiert. Parallel strebt er nun einen Verkauf an. (SZ/hey)

