Große Weihnachtsmarkt-Diskussion Bei Facebook haben sich Döbelner zum Markt geäußert. Das Meinungsbild ist gespalten.

Die Eisarena in Döbeln. Welche Kleinstadt kann sich das schon leisten? © André Braun

Unser Beitrag über die Weihnachtsmarktumfrage des MDR Radio hat im Netz zu einer lebhaften Diskussion geführt, die aber eines zeigt: Auch bei den Kommentaren bei Facebook sind die Meinungen der Weihnachtsmarktbesucher so zwiegespalten wie vom MDR-Radio in seiner Umfrage ermittelt. Auf der einen Seite wird die Eisbahn als der Höhepunkt des Marktes beschrieben. Auf der anderen Seite leide aber auch die Weihnachtsmarktatmosphäre.

Aber nicht alle empfinden das so. Eine Döbelnerin kommentiert bei Facebook: „Der Weihnachtsmarkt ist zwar klein, aber dennoch reicht es. Meine Kinder haben jedes Jahr auch Freude daran und die beiden interessiert es nicht, ob er groß oder klein ist.“ Ein Mann schrieb: „Die Leute haben immer etwas zu meckern. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich über die Eisbahn, Parkmöglichkeiten gibt es reichlich, etwas laufen kann man schon. Seine Großeltern kann man ranfahren. Wie ein Vorredner sagte, Jammern auf einem hohen Niveau.“

Eine Frau äußerte dazu: „Da kann ich mich nur anschließen. Ja, die Situation mit der Trennung ist nicht ideal...aber hey. Wer hat in einer Kleinstadt schon eine Eisbahn? Wie will man es denn bitte allen rechtmachen? Wenn die Leute keine Erzgebirgswaren und Wintersachen kaufen, kommt auch kein Händler mehr nach Döbeln. Ich finde das Ambiente toll. Mit der Eisbahn wird die Innenstadt richtig belebt und es ist immer was los.“

Allerdings sind nicht alle Diskutanten Freunde des Eislaufens. Ein Döbelner kommentiert: „Hartha hat noch mit den schönsten Weihnachtsmarkt. Döbeln hat extrem nachgelassen. Und die Eisbahn reißt es auch nur für diejenigen raus, die sich dafür interessieren.“ Eine Frau geht bei ihrer Kritik ins Detail: „Es fehlt ein Rosterstand, wo Roster auf Holzkohle gegrillt werden und nicht auf einem Gasgrill. Damals fand ich ihn auch besser, nun „fällt“ man zweimal über seine Füße und ist am Ende des Marktes angekommen.“

Früher wurde der Weihnachtsmarkt auf dem Niedermarkt abgehalten. Es gibt Döbelner, die diesen Standort besser finden als den Obermarkt. Eine Frau kommentierte bei Facebook: „Damals fand ich es tausendmal besser, da war der Weihnachtsmarkt wenigstens größer. Jetzt ist er für mich nur eine Schande.“ Eine Gebersbacherin pflichtet ihr bei: „Genauso sehe ich das auch, die Eisbahn hätte doch am Kino auch Platz gehabt.“

