Große Vorfreude bei Dynamo Die Dresdner haben nur noch eine theoretische Chance auf den Aufstieg, aber die wollen sie bewahren. Dazu müsste ihnen am Montag in Braunschweig ein ähnliches Kunststück gelingen wie im Hinspiel.

Das gefällt Uwe Neuhaus ganz gut. Wo immer in diesen Tagen Aufstiegsprognosen aufgestellt werden, fehlt Dynamo Dresden. Der Abstand von sechs Punkten scheint den Wahrscheinlichkeits-rechnern wohl zu groß zu sein. Dabei reicht ein schneller Blick auf die Tabelle, und alles könnte ganz anders aussehen. Wenn nämlich die Schwarz-Gelben am Montagabend, 20.15 Uhr, bei Eintracht Braunschweig gewinnen, rücken sie bis auf drei Zähler an den Dritten heran. Wie schwer das wird, ist ihnen freilich bewusst, auch wenn der Trainer mehr Vorfreude als Druck empfindet. „Ich glaube, andere Mannschaften haben mehr Druck“, sagt Neuhaus im Hinblick auf die großen Vier vor Dynamo. „Und das genießen wir auch.“

Sie sind in den vergangenen Wochen nicht näher herangekommen, haben aber auch nicht abreißen lassen. Deshalb gibt es für die Partie in Braunschweig nur eine Devise: „Wir fahren dorthin, wollen eine gute Leistung abliefern und wenn möglich gewinnen. Was dann alles möglich ist, weiß jeder“, erklärt Neuhaus.

Er ist dankbar, in der englischen Woche erst am Montag spielen zu müssen, sodass mehr Zeit zur Regeneration bleiben. Den Vorteil hat der Gegner zwar auch, aber seine Mannschaft braucht die Erholung nach den kräftezehrenden Spielen in Stuttgart (3:3) und gegen Heidenheim (2:1) besonders. Zudem erhöht jeder Tag die Chancen, dass die zuletzt verletzten Spieler doch noch zu einer Option werden. Pascal Testroet nach Muskelfaserriss und Akaki Gogia nach seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung konnten am Freitag jedenfalls normal mit der Mannschaft trainieren, auch wenn es nur eine leichte Einheit war. Neuhaus sagt zwar: „Ich weiß, dass vor allem Gogia sehr lange weg war und wehre mich noch dagegen, sie für den Montag einzuplanen.“ Aber jede zusätzliche Alternative für die Offensive täte natürlich gut, zumal Marvin Stefaniak nach der fünften Gelben Karte gesperrt fehlt.

Es ist das Duell der drittstärksten Heim- gegen die zweitstärkste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga. Braunschweig habe sein Tief vom Jahresbeginn, als die Eintracht viermal in Folge sieglos geblieben war, definitiv überwunden, sagt Neuhaus. Seine Gegneranalyse: „Sie haben eine unglaublich tolle Moral bewiesen, lagen mehrmals hinten und konnten die Spiele in der Endphase noch gewinnen. Die Mannschaft ist richtig gut eingespielt, hat ein gutes System, eine große Kompaktheit und unglaublich viel Tempo.“ Deshalb warnt der Chefcoach, den Braunschweigern Räume zum Kontern zu geben.

Weiter fehlen werden Kapitän Marco Hartmann und Hendrik Starostzik. Das Eintracht-Stadion ist mit 23 000 Zuschauern bereits ausverkauft, etwa 2 000 Dynamo-Fans werden dabei sein. Schiedsrichter ist Daniel Siebert aus Berlin - und das vielleicht ein gutes Omen. Denn der 32 Jahre alte Sportwissenschaftler leitete bereits das Hinspiel, und das bleibt als Spektakel in Erinnerung. Gut 20 Minuten vor Schluss lagen die Schwarz-Gelben noch mit 0:2 zurück, doch Stefan Kutschke machte mit einem Hattrick den 3:2-Sieg perfekt. Dass der Angreifer, der inzwischen 15 Saisontore auf seinem Konto hat, besonders hartnäckiger Gegenwehr ausgesetzt sein wird, sei die normale Reaktion. „Alle gegnerischen Trainer versuchen, ihre Mannschaft auf ihn einzustellen“, sagt Neuhaus, aber: „Wenn die Eingaben so präzise kommen, wie von Philip Heise beim 2:1 am Mittwoch gegen Heidenheim, ist das schwierig zu verteidigen.“ Wenn es wieder so klappt, wäre Dynamo wieder ein Faktor in der Aufstiegsrechnung.

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - Kreuzer, Ja. Müller, Ballas, Heise - Konrad - Berko, Lambertz, Hauptmann, Hilßner - Kutschke

