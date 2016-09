Große Unterstützung für Rentnerin Das Schicksal der Seniorin Petra L. lässt viele SZ-Leser nicht kalt. Sie wollen helfen. Es gibt aber auch kritische Stimmen.

Der Artikel „Manchmal reicht‘s nur für Wasser und Knäckebrot“ vom 24. September hat ein enormes Echo hervorgerufen. Darin wird das Schicksal von Petra L. aus Pirna geschildert, die oftmals am Ende des Monats nicht genug Geld hat, um sich Lebensmittel zu kaufen. Viele Leser riefen in der Redaktion an, um der Seniorin mit der schmalen Rente zu helfen. So auch eine Pirnaerin, die nicht namentlich genannt werden möchte. „Als ich den Bericht las, kamen mir die Tränen“, sagt sie und will jetzt über SZ Kontakt zu Petra L. aufnehmen. „Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, die Tierarztkosten für sie zu übernehmen.“ Hintergrund: Petra L. hat zwei Hunde, von denen einer permanent krank ist, sodass hohe Kosten für die Behandlung anfallen. Die spendenbereite Pirnaerin besaß früher selber Hunde. „Tiere können einem Menschen einen großen Halt geben“, weiß sie.

Anders sieht es Gunhild Seidenglanz aus Göppersdorf bei Berggießhübel. Auch sie las den Artikel mit Interesse, kann aber das Verhalten von Petra L. nicht nachvollziehen. „Bevor Frau L. hungert, sollte sie doch lieber die Hunde im Tierheim abgeben, um mehr Geld für sich zu haben“, argumentiert sie.

In den Kommentaren auf der SZ-Facebookseite überwiegen das Mitleid für Petra L. und der Wunsch zu helfen. So schreibt Thomas Schaknat entrüstet: „Den deutschen Staat mit aufgebaut, ein Leben lang gearbeitet und dafür vom Staat und der Jugend verachtet und abgeschoben. Was für eine Schande.“ Nutzerin Mery Lu bittet um Kontakt zu Petra L., um sie zu unterstützen. Zahlreiche andere Nutzer finden diese Idee gut und schließen sich an. Fazit: Es sieht so aus, dass Petra L. doch nicht alleine ist, sondern von der Gesellschaft aufgefangen wird. Das ist ein gutes Gefühl, sagt sie.

