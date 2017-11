Große Unterstützung für Erhalt der Umweltschule

Die Natur & Umweltschule Dresden © Sven Ellger

9 500 Unterstützer hat die Natur- und Umweltschule (NUS) hinter sich stehen. So viele Unterschriften landeten unter einer Petition, in welcher der Erhalt der Bildungseinrichtung auf dem Manfred-von-Ardenne-Ring gefordert wird. Der steht auf der Kippe, weil die NUS sich in einem Gerichtsverfahren mit der Sächsischen Bildungsagentur befindet, welche die Genehmigungsfähigkeit der Grundschule infrage stellt. Am Donnerstag um 16.30 Uhr wird die Petition am Sächsischen Landtag überreicht. (SZ/sh)

