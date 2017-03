Große Tauschbörse für Saatgut in Tharandt

Unter dem Dach der Tharandter Kuppelhalle findet am Sonnabend eine große Tauschbörse für Saatgut statt. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr geht es darum, Sämereien auszutauschen, um regionale Gemüsesorten oder Blumenzüchtungen zu erhalten, erklärt Milana Müller vom Umweltbildungshaus Johannishöhe in Tharandt, die das Netzwerk aus der Interessengemeinschaft „lebendige Vielfalt“ koordiniert. Zur Saatguttauschbörse kann also eigenes Saatgut mitgebracht werden. Aber auch, wer noch kein eigenes Saatgut hat, kann auf der Börse vorbeischauen. Das Saatgut, das hier getauscht wird, entspricht nicht den Normen kommerzieller Anbieter, erklärt Müller. Zu Beginn der Tauschbörse, um 14 Uhr, wird ein kurzer Film zur naturnahen Gartengestaltung gezeigt. Im Anschluss daran ist die Börse eröffnet und es können Informationen, Saatgut und Rezepte getauscht werden. (SZ/ves)

