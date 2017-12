Große Sturmschäden am Kottmar Auch etliche Wochen nach „Herwart“ sieht es im Wald wüst aus. Vor allem der beliebte Sagenpfad ist betroffen.

Der Kottmar, gesehen von der Verbindungsstraße Strahwalde Obercunnersdorf © Matthias Weber

Kottmar. Nach dem letzten schweren Sturm, der Ende Oktober auch über die Oberlausitz hinwegfegte, sind die Schäden groß. Auch im Kottmarwald. Das merkte jetzt ein Gemeinderat in der jüngsten Versammlung des Gremiums an. Der beliebte Sagenpfad beispielsweise sei verwüstet, Bäume liegen dort um, berichtete der Eibauer. Das sei für Wanderer und Spaziergänger durchaus auch gefährlich. „Der Sturm ist ja nun schon einige Wochen her. Da könnte man sich langsam ans Aufräumen machen“, merkte der Gemeinderat an. Laut Bürgermeister Michael Görke (parteilos) wolle sich die Gemeinde darum kümmern und mit dem zuständigen Revierförster in Kontakt treten.

Eigentümer des Waldes am Kottmar und damit auch für die Beseitigung der Sturmschäden zuständig ist die Stadt Löbau. Laut Löbaus Förster Lars Morgenstern sind die 900 Hektar Wald am Kottmar besonders schlimm betroffen gewesen. Insgesamt hatte Sturm Herwart ein Viertel der jährlichen Holzernte im Löbauer Stadtwald gefällt. Dazu gehören neben dem Kottmar auch die Flächen am Löbauer Berg und ein Teil am Czorneboh im Nachbarlandkreis Bautzen. (SZ/rok mit mva)

