„Große Stadtfeste gibt es nur alle fünf Jahre“ Drei Jahre Vorbereitung für drei Tage feiern – das hat sich laut Stadtchef Jochen Reinicke gelohnt.

Der Gröditzer Bürgermeister Jochen Reinicke (59, parteilos) bei seinem jährlichen Empfang Ende Juni dieses Jahres. Reinicke war lange Bauamtsleiter in der Röderstadt, Bürgermeister ist er seit 2008. Vor zwei Jahren wurde er im Amt bestätigt, Konkurrenz gab es keine. © Eric Weser

Sie trudeln teils persönlich und mit Blumengruß ein, teils als Nachricht auf dem Handy – oder auch über Facebook. Danksagungen erreichen die Organisatoren und Bürgermeister Jochen Reinicke (parteilos) seit dem Gröditzer Festwochenende auf vielen Kanälen. Die SZ hat mit dem Stadtchef über das Spektakel gesprochen.

Herr Reinicke, den Gröditzern wird nachgesagt, dass sie schwer hinterm Ofen hervorzulocken sind...

Das war vor dem 11. August so, das ist jetzt überwunden (schmunzelt). Ich habe beim Festwochenende nur begeisterte Gröditzer und Gäste erlebt.

Drückt sich das auch in den Besucherzahlen aus?

Am Sonnabend haben wir rund zehntausend Gäste gezählt. Und am Freitag und Sonntag in Summe auch noch einmal so viele.

Hatten Sie das erwartet?

Das ist vorher immer schwierig einzuschätzen, aber wir waren darauf vorbereitet. Am Ende waren mehr Gäste da als wir erwartet hatten.

Von woher kamen sie?

Natürlich war das Umland stark vertreten, aber es waren auch Besucher aus Berlin oder Chemnitz da. Und natürlich viele Gröditzer, die inzwischen woanders wohnen. Die haben diese Gelegenheit genutzt, sich in der Heimat wiederzutreffen.

Man findet viel Lob und Wünsche, dass bald wieder so ein Fest stattfindet. Dauert es bis zum nächsten Stadtfest jetzt tatsächlich wieder fünf Jahre?

Das Lob freut uns, zumal sich die Stadtverwaltung sich ja quasi komplett allein um das Fest gekümmert hat. Da geht mein ausdrücklicher Dank an das Organisationsteam um Tina Noack, Katrin Müller und Stefanie Bogatzki. Wir werden in den nächsten Jahren kleinere Feste machen. Große Stadtfeste werden wir aber auch weiterhin nur alle fünf Jahre veranstalten.

Warum?

Das hat was damit zu tun, dass man das richtig vorbereiten will. Und man will auch kein Überangebot schaffen. Jedes Jahr Stadtfest, das funktioniert nicht. Aller fünf Jahre ist gut. Die 805 Jahre feiern wir wieder richtig – wenn auch sicher nicht ganz so groß wie dieses Mal.

Ihre Verwaltung hat die Fete in Eigenregie organisiert – wie viel andere Arbeit ist da liegengeblieben?

Da bleibt nicht viel liegen, das wird mit gemacht. Aber das geht natürlich nur, wenn man ein super Team hat, und das habe.

Bekannte Stars, großes Festzelt, Feuerwerk – so eine Sause kostet auch eine Stange Geld. Wie sehr belastet das Wochenende die Stadtkasse?

Unser Konzept sah vor, dass Sponsoren die Veranstaltungen kaufen. Und da ist das für mich ein Nullsummenspiel. Wir müssen noch mal rechnen aber ich gehe davon aus, dass es den Haushalt fast nicht belastet.

Die drei tollen Tage sind jetzt schon wieder vorbei. Was wird bleiben?

Der historische Streifzug war Grundlage für die Aufarbeitung der Gröditzer Geschichte und wird weiter verarbeitet. Das Programm soll nachhallen.

Wie?

Es gibt Pläne für Ausstellungen und auch ein Buch. Die fast dreijährige Vorbereitung für die 800-Jahrfeier sollte der Grundstein für das weitere kulturelle Leben in Gröditz sein. Diese Strategie scheint aufzugehen.

Das Festjahr ist noch nicht zu Ende. Was erwartet die Gröditzer noch?

Es gibt einige weitere Veranstaltungen in unserem Dreiseithof. Die letzte wird der Weihnachtsmarkt sein.

Es fragte: Eric Weser

