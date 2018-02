Große Spende für die Feuerwehr Die Allianz-Versicherung unterstützt die Feuerwehr Dobra mit 2 000 Euro. Das Geld fließt in die Technik.

Angela Schumann überreicht den symbolischen Scheck an Wehrleiter Günter Heinrich (2.v.r.) und seine Stellvertreter Eberhard Rußig (l.) und Uwe Beukert. © Foto: privat

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Dobra können sich zum Jahresbeginn über eine besonders große Spende freuen. 2 000 Euro überreichte Angela Schumann von der gleichnamigen Allianz Generalvertretung in Lohmen an die Kameraden.

„Die Hilfe, die die Einsatzkräfte leisten, ist immens“, sagte Versicherungsvertreterin Angela Schumann, die dem Ort Dobra eng verbunden ist. Daher unterstütze die Allianz die Feuerwehr gern bei ihrer Arbeit. Einen Verwendungszweck für das Geld mussten sich die Feuerwehrleute nicht lange überlegen. Mithilfe der Spende haben sie ein Rückfahrkamerasystem für ihr Fahrzeug angeschafft. Das ermöglicht bessere Sicht beim Rangieren. Zusammen mit den zusätzlich installierten Scheinwerfern erfasst die Rückfahrkamera auch Bereiche, die mit den regulären Spiegeln nicht einsehbar sind. Dadurch wird die Sicherheit beim Rückwärtsfahren, vor allem bei Nacht, für die Mannschaft und das Fahrzeug erheblich verbessert. „Nur gut ausgerüstete Einsatzkräfte können effektive Hilfe leisten“, sagt Wehrleiter Günter Heinrich. Die Feuerwehr ist daher sehr dankbar für dieses Engagement. (SZ)

