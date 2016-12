Große Show im Chapiteau

Zum Finale der Show stehen die Akteure in der Manege. © Andreas Weihs

Auf dem Volksfestplatz hat am Mittwochabend der 21. Dresdner Weihnachts-Circus seine Premiere gefeiert. Mehr als 2 500 Gäste besuchten die Show, die eine Mischung aus Clownerie, Artistik, Magie und Tierdarbietungen präsentiert. Mehr als 30 Akteure aus neun Ländern zeigten ihr Können. In der Manege waren Pferde, Kamele, Zebras, Lamas, Kängurus, Seelöwen und 50 weitere Tierarten zu sehen.

Für das Musikalische war auch in diesem Jahr wieder eine 15-köpfige Big Band verantwortlich. Die Livemusik wurde allerdings erstmals auch durch eine Sängerin unterstützt. Den roten Faden durch das Programm spannten die russischen Clowns Vladi und Olga, die sich das Duo Slobi nennen. Die beiden Clowns bezogen auch das Publikum mit ein. Gäste aus den ersten Reihen wurden so manchmal Teil des Programms. So erging es unter anderem Wolfgang Stumph. Der Schauspieler musste Popcorn-Stücke, die ihm zugeworfen wurden, mit dem Mund fangen.

Eine spektakuläre Darbietung zeigte die ungarische Artistin Elisabeth Axt. Olga und Marat Devlikamow inszenierten in luftiger Höhe an einer chinesischen Pole-Stange eine Liebesgeschichte. Zwei Truppen der mongolischen Erdene Nergui Production turnten mit einem Schleuderbrett Fünffach-Salti vor. Abschließende gab es noch eine Vorstellung von Magier Christian Farla.

Der 21. Dresdner Weihnachts-Circus ist bis zum 2.Januar zu erleben. Am 26.Dezember wird ab 10 Uhr wieder der traditionelle ökumenische Gottesdienst stattfinden.

