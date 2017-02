Große Resonanz auf Fahrradumfrage

© dpa

Wie fahrradfreundlich ist Bautzen? Im vergangenen Jahr gab es wieder die Möglichkeit, sich am Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) zu beteiligen und Bautzen hinsichtlich der Voraussetzungen für den Radverkehr zu beurteilen. Die Resonanz war sehr gut, informiert Martin Ritscher vom örtlichen ADFC. Mehr als 200 Leute haben bei der Umfrage mitgemacht. „Das ist Platz 4 in der Stimmenanzahl in Sachsen“, so Ritscher. Am aktivsten waren die Dresdner: Mehr als 900 bewerteten ihre Stadt. Auf dem zweiten Platz folgt Leipzig mit rund 600 Bewertungen, dann kommt Chemnitz mit 500 Stimmen und danach folgt Bautzen.

Beim Fahrradklimatest wird per Fragebogen unter anderem erhoben, ob das Radfahren in einer Stadt eher Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege im Winter geräumt werden und ob sich die Leute sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. In den nächsten Wochen sollen die Ergebnisse präsentiert werden, teilt der ADFC auf seiner Homepage mit. (SZ/ma)

