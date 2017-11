Große Pokale für schnelle Döbelner Rennfahrer Toni Koitsch hat die Formel Mondial aufgemischt. Sein Onkel Jörg war dieses Jahr aber auch ganz gut dabei.

Jörg Koitsch (links) präsentiert seine beiden zu Saisonbeginn in Most gewonnenen Pokale, sein Neffe Toni dagegen zwei von insgesamt 14. Den für die Meisterschaftswertung und den Ulli-Melkus-Pokal. © André Braun

Die Pokale für den Döbelner Formel-Piloten Toni Koitsch sind in dieser Saison nicht nur wieder größer geworden, sondern auch zahlreicher. Bereits 2008 hatte er in der Formel Mondial im Rahmen der Historischen Automobilinteressengemeinschaft Ost alles abgeräumt. Nun konnte sich der ehemalige Formel Masters-Pilot im dritten Jahr nach seinem Wiedereinstieg zum zweiten Mal über den Gesamtsieg in der Formel Mondial, den ADAC-Pokal des insgesamt punktbesten Fahrers sowie den Ulli-Melkus-Pokal des besten Formel-Rennfahrers freuen.

Waren die Gegner von Toni Koitsch von 2009 bis 2011 in der deutschen ADAC-Ausbildungsklasse zur Formel 1 Piloten wie Pascal Wehrlein, Daniel Abt oder auch Marvin Kirchhöfer, so duelliert er sich mittlerweile wieder mit Spitzenfahren der ehemaligen DDR wie Nils-Holger Wilms, der den letzten von Ulli Melkus gebauten Wagen, den M90 fährt. Gerade diese beiden Piloten lieferten sich so manchen heißen Zweikampf um den Gesamtsieg. Heiße Kämpfe lieferte sich Tonis Onkel Jörg eher selten. Einmal abgesehen vom letzten Rennen, als an seinem Wagen auch einiges zu Bruch ging, was eine noch bessere Endplatzierung als Rang fünf verhinderte. Mit diesem allerdings zeigt sich der 50-Jährige dennoch zufrieden, denn soweit vorn ist er in seiner Karriere als Formel-Rennfahrer noch nie eingekommen. „Ich bin zufrieden. Es hätte besser laufen können, aber auch viel schlechter. Das ist so im historischen Rennsport, da liegen Glück und Pech beieinander“, sagte Jörg Koitsch.

Besonders am ersten Rennwochenende zeigte er dabei seinem Neffen in Most mit zwei zweiten Plätzen, nicht zum alten Eisen zu gehören. Davon angestachelt schlug Toni nach den Rängen drei und fünf in den kommenden Rennen eindrucksvoll zurück. Mit sieben Siegen in Folge – auf dem Sachsenring, in Oschersleben, in Brno und in Poznan – zog er in der Gesamtwertung nach vorn und fuhr als Meisterschaftsführender nach Most. Diese Strecke war dieses Jahr allerdings nicht die des Döbelners. Im ersten Rennen verhinderte eine Durchfahrtsstrafe den Sieg, doch war der Vorsprung auf den ausgeschiedenen Wilms so groß, dass ein Ausfall im abschließenden Rennen den Titelgewinn nicht mehr verhindern konnte. Entsprechend feierte Toni Koitsch bei der Meisterfeier in Siebenlehn mit dem gesamten Team seine Erfolge. „Aller guten Dinge sind eben doch drei“, sagte der Champion zur Zeitspanne in der er mit seinem Estonia 25, der etwa 240 km/h Topspeed macht, zurückgekehrt ist an die Spitze der ostdeutschen Rennfahrerelite. „Jetzt geht es von vorn los mit der Sponsorensuche. Wenn wir damit durch sind, wissen wir, was kommendes Jahr geht. Aber wenn möglich, will ich die Erfolge schon verteidigen“, sagt Toni Koitsch und fügt an: „Auf diesem Weg gilt mein Dank natürlich allen Förderen und Helfern und vor allem meiner Familie für die riesige Unterstützung.“

zur Startseite