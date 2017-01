Gut zu wissen Große Pläne für kleine Halle Das marode Dach der Pretzschendorfer Schulturnhalle sorgte immer wieder für Ärger. Nun soll das ganze Gebäude saniert werden. Der Zeitplan steht.

Im Jahr 2018 soll die Turnhalle in Pretzschendorf saniert sein. Bei der umfassenden Frischekur wird auch das Raumkonzept der kleinen Ein-Feld-Sporthalle überarbeitet. © Frank Baldauf

Es wird konkret: Die Turnhalle an der Grundschule in Pretzschendorf wird rundum saniert. Und wie Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg) nun sagte, soll die rund eine Million Euro teure Frischekur im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Der Startschuss für das Vorhaben rückt damit näher. Klingenbergs Gemeinderat hat vor Kurzem das Freitaler Unternehmen TGA Consult beauftragt, konkret zu planen, wie die Sanierungsideen umgesetzt werden sollen. 162 400 Euro koste dies. Fördermittel für das Bauprojekt wurden kürzlich beantragt.

Mit Zuschüssen aus dem Sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz will die Gemeinde die Hallensanierung so schnell wie möglich durchziehen. Auf der Liste der Vorhaben, die mit diesen zusätzlichen Mitteln finanziert werden sollen, war dieses Projekt nach einem Ratsbeschluss zuvor ganz nach oben gerückt. Der bisher auf Rang eins dieser Prioritätenliste stehende Abriss des Zentralhofs in Ruppendorf, wo anschließend eine neue Kita errichtet werden soll, werde mit einem anderen Förderprogramm gestemmt.

Etwa 110 Grundschüler sowie Tischtennisspieler, Volleyballer und die Gymnastikgruppe des Pretzschendorfer SV sowie eine Zumba-Gruppe nutzen die Halle. Doch immer wieder gibt es dort Probleme. „Das Dach ist marode“, erklärt Schulleiterin Bärbel Sauer. Auch sei das Gebäude fast drei Jahrzehnte alt. Das merke man. Mehrmals musste das Dach geflickt werden. Bei Regen oder Schneeschmelze tröpfelte es auf das Hallenparkett. An manchen Stellen bestand deshalb Unfallgefahr. Eimer mussten dann aufgestellt werden, um das Wasser abzufangen. Nun soll nicht nur ein neues Dach her, auch Wärmedämmung und Heizung werden ausgetauscht, die Fassade soll erneuert sowie Schallschutz und Raumakustik verbessert werden. „Und wir wollen auch kein Stückwerk, bei dem die Einzelvorhaben immer wieder nur aus Eigenmitteln finanziert werden müssen, sondern haben uns für eine ganzheitliche Lösung entschieden – mit Fördermitteln“, sagt Schreckenbach. Er gehe davon aus, dass die Zuschüsse dafür fließen werden. Ausschüsse und Gemeinderat hatten vorab mehrere Varianten geprüft, dabei kam ein Neubau nicht infrage. Die kostengünstigere Sanierungslösung erhielt den Vorrang. Bei der beschlossenen Frischekur wird auch das Raumkonzept der kleinen Ein-Feld-Sporthalle überarbeitet. „Räumlichkeiten sollen optimiert“ werden.

„Der Sportunterricht ist derzeit abgesichert“, erklärt indes die Schulleiterin. Mit dem Beginn der Sanierung würde es aber auf jeden Fall Einschränkungen geben. Diese würden vor allem das Schuljahr 2017/18 betreffen. Gespräche der Gemeinde mit der Schule sind angedacht, wie Ersatz geschaffen werden kann, um den Sportunterricht abzusichern, betont Schreckenbach. „Wir stimmen uns auf jeden Fall gemeinsam ab“, versichert er. „Dabei fließen auch Erfahrung von Ruppendorf mit ein.“ Von Juli 2014 bis Mai 2015 wurde in dem Ortsteil eine fast 1,5 Millionen Euro teure Turnhalle für Schule und Vereine gebaut.

zur Startseite