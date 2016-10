Große Pläne für die Gartenstadt Inmitten des Denkmals liegt eine Fläche seit langer Zeit brach. Dort soll nun ein Naturraum mit Streuobstwiese und mehreren Gärten entstehen.

Deutschlands älteste Gartenstadt in Dresden-Hellerau. © ZB

Die Kinder toben durch ihre Schulgärten, auf der benachbarten Streuobstwiese ernten Hellerauer Bürger gemeinsam, und in einem Rondell in der Mitte des Areals haben sich ein paar ältere Anwohner zum Kaffee getroffen – noch sind das Visionen. Doch schon bald sollen sie Wirklichkeit werden. Denn die Arbeitsgemeinschaft (AG) „Naturraum Hellerau“ des dortigen Bürgervereins hat für die seit zwölf Jahren brachliegende Fläche an der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Heideweg große Pläne.

Neues Leben für alte Brache

Das rund 15 000 Quadratmeter große Areal soll wieder in Schuss gebracht und landwirtschaftlich genutzt werden. Die AG will einen Ort der Gemeinschaft schaffen, für Jung und Alt. Geplant ist, das Grundstück in sechs Flächen aufzuteilen. Rund die Hälfte des Platzes soll künftig eine Streuobstwiese einnehmen. Dort werden zwischen 50 und 70 Bäume gepflanzt. Der Ernteertrag kann von der Hellerauer Brennerei oder der Kelterei genutzt werden. Die Arbeiten für die Streuobstwiese sollen noch in diesem Herbst beginnen. Später werden noch mehr Visionen umgesetzt.

So sind zwei etwa 400 Quadratmeter große Schulgärten geplant, in denen die Kinder gemeinsam anbauen, ernten und lernen können. Interessenten hierfür stehen schon bereit: Die Natur- und Umweltschule am Manfred-von-Ardenne-Ring hat noch keine Fläche, die Hellerauer Grundschule möchte ihre erweitern.

Auch erwachsene Hobby-Gärtner kommen auf ihre Kosten: Neben den Schulgärten ist auch ein Gemeinschaftsgarten in der gleichen Größe geplant. Außerdem hat sich die AG Museum des Bürgervereins in das Projekt eingeklinkt. Sie wollen auf dem Areal Musterbepflanzungen von historischen Hellerauer Kleinhausgärten zeigen und so die Gartenstadt passend ergänzen.

Auf der übrigen Fläche sollen pflegeleichte Wildblumenwiesen angelegt werden. Auf neuen Wegen gelangen Anwohner, Dresdner und Touristen zu den einzelnen Bereichen sowie zu einem in der Mitte geplanten Rondell, das als Treffpunkt genutzt werden soll. Die Stadt hat das Konzept der Arbeitsgemeinschaft bereits befürwortet. Nun geht es allerdings noch darum, Fördermittel zu beschaffen – damit die Visionen von tobenden Kindern und gärtnernden Hellerauern wirklich bald zur Realität werden.

zur Startseite