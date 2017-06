Große Pläne für den Bahnhof Im Herbst soll der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes starten. Im Frühjahr 2019 will das Landratsamt einziehen.

Ein erster Blick in das Foyer des neuen Landratsamts: So sehen die Entwürfe für den Innenausbau des Bahnhofsgebäudes aus. © Grafik: Drews und Lucas GbR

Es ist eine Mammutaufgabe, die sich Jörg Drews und Gerald Lucas da vorgenommen haben. Seit drei Jahren arbeiten die beiden Bauherren schon an ihrem großen Projekt: Sie wollen das marode Bautzener Bahnhofsgebäude sanieren und wieder nutzbar machen. Aber das ist viel schwieriger als gedacht. In den drei Jahren haben Drews und Lucas noch keinen einzigen Stein bewegt. Jedenfalls keinen auf der Baustelle. Dafür aber umso mehr auf dem Papier. Unzählige Verhandlungen und Gespräche mit Ämtern und Behörden hat es in den drei Jahren gegeben.

Jetzt ist die Drews und Lucas GbR aber einen entscheidenden Schritt vorangekommen. „Endlich“, sagt Gerald Lucas, konnte die GbR einen Bauantrag vorlegen, mit dem alle Seiten erst einmal zufrieden sind – die Denkmalbehörde, die Bahn, die Stadt, der Zvon, die Kreisverwaltung. „Das war schon ein schwieriger Akt bis hierher“, sagt der Bauherr. „Wir haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen, sogar den ganzen Grundriss noch mal geändert, nur weil die Denkmalbehörde auch die Wandgemälde erhalten möchte.“ Jetzt aber ist der Bauantrag fertig. „Ich denke, wir haben eine für alle Seiten vernünftige Lösung gefunden“, sagt Gerald Lucas.

Bahnhof soll auch ein Bahnhof bleiben

Vor vier Wochen hat die GbR den Bauantrag zur Genehmigung eingereicht – nicht nur beim Bauaufsichtsamt der Stadt Bautzen, sondern auch beim Eisenbahnbundesamt. Das nämlich hat ebenfalls ein gewichtiges Wort mitzureden, weil im Bahnhof auch künftig „bahnbetriebsnotwendige Anlagen“ erhalten bleiben.

Denn der Bahnhof soll ja auch ein Bahnhof bleiben – oder besser gesagt, wieder einer werden. Die Halle, so wünschen es sich die Planer, soll wieder ein für Pendler und Reisende offener und einladender Raum werden. Es soll einen Fahrkartenschalter geben, einen Kiosk, Imbiss und Café. Immerhin steigen in Bautzen täglich rund 2 000 Fahrgäste ein und aus und um.

In der Hauptsache aber wird der alte Bahnhof zum neuen Landratsamt. Der Landkreis mietet die gesamte Fläche in den Obergeschossen vom ersten Stock bis unters Dach – insgesamt sind das rund 4 000 Quadratmeter. Eine Projektgruppe im Landratsamt hat die Eckdaten für den Belegungsplan schon fertig: Vorgesehen sind Büros für 235 Mitarbeiter und zwölf Besprechungsräume. Der Blick in das offene Atrium im Eingangshalle wird denkmalgerecht erhalten bleiben. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Mitarbeiter des Landratsamts im Mai 2019 ihre neuen Zimmer beziehen.

Landratsamt weiter zentralisieren

Mit dem Umzug ist für das Landratsamt auch eine große Umstrukturierung verbunden. Landrat Michael Harig (CDU) möchte vor allem die Bereiche mit viel Besucherverkehr im Bahnhof ansiedeln. Geplant ist der Umzug des Jugendamts, des Sozialamts und in Teilen des Ausländer- und des Gesundheitsamts. Ziel ist es, die Kreisverwaltung, die derzeit noch an mehreren Standorten in Bautzen arbeitet, weiter zu zentralisieren. So sollen die beiden Villen in der Bahnhofstraße 4 und 8 und das Gebäude in der Taucherstraße vollständig freigelenkt werden. Auch ein Teil der Mitarbeiter aus den Außenstellen in Hoyerswerda soll künftig nach Bautzen umziehen. Genaue Zahlen will Landrats-Beigeordneter Udo Witschas aber noch nicht nennen. An den konkreten Plänen werde jetzt gearbeitet, sagt er.

Auf 15 Jahre soll der Mietvertrag mit den Investoren vorerst angelegt werden. Witschas rechnet damit, dass die Kreisverwaltung durch die Umstrukturierung in den nächsten zehn Jahren 2,7 Millionen Euro an Betriebs- und Bewirtschaftungskosten spart. Über Geld will Gerald Lucas gegenwärtig nicht reden. Nur, dass das Projekt inzwischen deutlich teurer wird, als ursprünglich veranschlagt.

Jetzt sind die Genehmigungsbehörden am Zuge. Sobald der Bauantrag genehmigt ist, werden Jörg Drews und Gerald Lucas den Kaufvertrag endgültig unterzeichnen. Und gleich danach können sie endlich beginnen, tatsächlich die ersten Steine zu bewegen. Läuft alles nach Plan, dann wollen die Investoren schon im Herbst mit Abrissarbeiten und der Entkernung beginnen. Der Beginn für den Wiederaufbau ist für das kommende Frühjahr geplant. Ein kleines Schmuckstück übrigens soll der runde Taxistand werden. Aber auch darüber wird noch viel zu verhandeln sein.

zur Startseite