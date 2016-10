Große Pläne für alte Klostermauern Der Bautzener Lauentürmer möchte Mönchskirchruine und Wasserturm beleben. Davon sollen nicht nur Touristen etwas haben.

Der Lauentürmer Andreas Thronicker hat mit der Mönchskirchruine und dem Wasserturm Großes vor. Er möchte das Areal pachten und zu einem touristischen und kulturellen Magneten entwickeln. © Uwe Soeder

Bei Wind und Wetter bearbeiten die Denkmalpfleger das marode Mauerwerk an der Mönchskirchruine und dem Wasserturm. Von der Turmspitze ragen die nackten Dachsparren in den Himmel. Bis Herbst nächsten Jahres lässt die Stadt das historische Ensemble für 1,5 Millionen Euro originalgetreu sanieren. Dabei werden auch einige Extras wie Toiletten und Elektrik eingebaut. Während die Bauleute Tatsachen schaffen, bleibt die Frage offen, was aus dem Turm und der Ruine eigentlich wird. Die städtische Wirtschaftsförderung ist immer noch in der Findungsphase für ein passendes Nutzungskonzept. Konkrete Pläne – und zwar nicht erst seit diesem Jahr – hat dagegen Bautzens Lauentürmer Andreas Thronicker. Diese hat er bereits bei der Stadt eingereicht. Neben neuen touristischen Angeboten für die Altstadt will Thronicker mit seiner Konzeption auch langfristig Arbeitsplätze schaffen.

Das Areal der Mönchskirchruine soll zu einem kulturellen Anlaufpunkt und einer grünen Oase in der Altstadt werden, so der Türmer. In dem ehemaligen Wohnhaus des Ruinenteils an der Hohengasse möchte er ein echtes Souvenirgeschäft einrichten. „So etwas fehlt in Bautzen.“ Auch kann sich Thronicker einen Imbiss oder ein Café hier vorstellen. Der sich anschließende Mittelhof wäre ideal als Spielstätte für Amateur- und Kleinkunst. Die Palette soll sehr weit gefächert sein – von Rezitationen und Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Podiumsdiskussionen.

Geeignet für Märkte

Bisher gibt es für die Stadtführer und ihre Gäste bei schlechtem Wetter keinen richtigen Unterstand. Der Vorhof am Wasserturm würde sich hierfür bestens eignen, findet der Lauentürmer. Man könnte einen Laubengang mit Sitzgelegenheiten herrichten, unter dem bei Regen die Stadtführer weiter den Gästen Bautzens Geschichte nahebringen. Auch eigne sich der Hof für Märkte, etwa in der Vorweihnachtszeit für einen historischen Weihnachtsmarkt, schwärmt er. Die Bautzener können den Hof als grüne Oase zum Ausspannen nutzen. Der Wasserturm soll im Inneren museal gestaltet werden und über die wechselhafte Geschichte des Ortes informieren. Doch nicht nur das: Auch seltsame Vorfälle und Mysterien der Stadt möchte Thronicker im Wasserturm mit dreidimensionalen Darstellungen erzählen.

Der Lauentürmer kennt sich mit der Geschichte von Kirchruine und Wasserturm bestens aus. In den Jahren 2012 bis 2015 machte er verschiedene Themenführungen auf dem Areal, geleitete beispielsweise an einem Tag des offenen Denkmals mehr als 600 Besucher die 77 Steinstufen des Wasserturms hinauf. Es sei für ihn damals schmerzlich mit anzusehen gewesen, wie das Bauwerk zunehmend verfiel, so Thronicker. Deshalb unternahm der Türmer 2013 einen Anlauf, den Wasserturm selbst zu kaufen und zu entwickeln. Doch die Baukosten waren zu hoch. Nun ist er froh, dass die Stadt für den Erhalt des Ensembles Geld in die Hand genommen hat. Als Pächter möchte Thronicker der wildromantischen Stätte Leben einhauchen.

Mit dem Kloster gemeinsam errichtet

Die Mönchskirche wurde im 13. Jahrhundert mit dem Franziskanerkloster errichtet. Nach mehreren Bränden wurde das Kloster Ende des 16. Jahrhunderts verlassen, teils abgebrochen und diente in Teilen als Wohnstätte. 1877 wurde neben den verbliebenen Resten des Bauwerks der Wasserturm errichtet. Er war bis 1979 in Betrieb. Im August dieses Jahres hatte die Sicherung und Sanierung der Mönchskirchruine und des Turms begonnen.

