Große Pläne am Bahnhof Kodersdorf Bauland in Kodersdorf ist rar. Aber wer im Außengebiet bauen will, muss trotzdem einige Hürden meistern.

Das Gebiet von den Schienen aus. Auf der rechten Seite im Hintergrund steht noch das alte Wohnhaus.



Sechs Einfamilienhäuser auf einmal sollen in Kodersdorf Bahnhof entstehen. Das möchte jedenfalls Klaus Reepen aus Zittau. Er lebt im Moment noch in Zittau, ist von Beruf Bundespolizist, aber entwickelt privat Bauprojekte – häufig mit vom Verfall bedrohten Immobilien. Aber das Grundstück an den Schienen in Kodersdorf ist mehr als ein Entwicklungsprojekt für ihn. „Am wichtigsten ist, dass meine Schwiegereltern dort ein Haus bekommen“, sagt er auf Nachfrage.

Deshalb hat er einen Vorantrag bei der Gemeinde gestellt, die am Dienstagabend in der Ratssitzung darüber gesprochen hat. Bürgermeister René Schöne zeigt sich hierbei überrascht von der Anzahl der geplanten Eigenheime. „Beim Vororttermin ging es um zwei oder höchstens drei Häuser“, sagt er. Und auch diese kleinere Anzahl sei nicht zu genehmigen, wie er mitteilt. Denn während in der Ortsmitte als gesichert gilt, dass Bauland knapp ist, muss das nicht für den Außenbereich gelten.

Und dazu gehört ein großer Teil des Grundstücks, das Klaus Reepen bebauen möchte. Der Gemeinderat müsste einen Bebauungsplan dafür beschließen, damit dies geschehen kann. „Ich möchte schon wissen, dass der Bedarf, dort zu bauen, wirklich da ist“, sagt René Schöne. Das könne Klaus Reepen bei einem weiteren Termin vor Ort nachweisen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas plant, wenn er keine Interessenten hätte“, ist die Überlegung von Gemeinderat Torsten Stark. Der Vorschlag der Gemeinde ist, in einem städtebaulichen Vertrag die Details zu diesem Vorhaben zu regeln.

Es geht um fast 7 000 Quadratmeter Fläche , für die dem Bauherren in spe Einfamilienhäuser im Bungalow-Stil von 12 mal 12 Metern vorschweben. Die drei ursprünglich genannten Eigenheime möchte Klaus Reepen für sich und seine Familie nutzen. Seine Lebenspartnerin stammt aus Kodersdorf Bahnhof und perspektivisch möchte er mit ihr dorthin ziehen. Teilweise lassen sich seine Pläne aus Kodersdorfer Sicht ohne Auflagen umsetzen: Für ein Haus gibt der Gemeinderat am Dienstag einstimmig seine Zustimmung, da es ein vorhandenes Wohnhaus auf dem Grundstück ersetzen soll. Für die restlichen geplanten Immobilien spricht Klaus Reepen von zwei weiteren Interessenten, die sich dort niederlassen möchten.

Eine weitere ungeklärte Frage ist, wie die Grundstücke erschlossen werden können. Anschlüsse für Wasser und Abwasser seien hier vorhanden, sagt René Schöne. Aber wie die Grundstücke mit dem Auto erreichbar werden können, bleibt vorerst unklar. Eine Zufahrt wäre denkbar über das Gelände des ehemaligen Ziegelwerkes, das jenseits der Schienen liegt. Hier signalisiert René Schöne, dass die Verhandlungen der Gemeinde mit dem Eigentümer nicht einfach verlaufen.

Überhaupt sieht René Schöne seine Gemeinde in einem Widerspruch: Auf der einen Seite stehen gerade in Kodersdorf Bahnhof einige Mehrfamilienhäuser leer. Mehrfach hat es schon Überlegungen gegeben, sie abzureißen. Auf der anderen Seite gebe es durchaus Bauwillige, die aber eben ihr eigenes Heim besitzen möchten. Hier seien die Vorstellungen oft sehr genau, was eine ruhige Lage, aber auch gute Erreichbarkeit angeht. Und beides sei selten zu finden. Wenn es sich nicht gar ausschließt.

Klaus Reepen hat Erfahrung mit der Umgestaltung von Grundstücken im Landkreis Görlitz und darüber hinaus. Er kennt den von René Schöne angesprochenen Zwiespalt, in dem viele Gemeinden stecken. Aus Interesse an einer solchen Form der städtischen Entwicklung hat er 2015 als Oberbürgermeister für die Stadt Zittau kandidiert. Sein Ziel ist damals, wie er sagt, mithilfe der Verwaltung mehr umsetzen können. Sein Motto lautet „Gemeinsam Neues Gestalten.“ Auf seiner Facebookseite stellt er eines seiner Projekt in Zittau vor. Hier konnte er ein Grundstück erst verkaufen, als er ein altes Gebäude abgerissen hatte. „Dies ist meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg, um einen jahrelangen Verfall aktiv zu stoppen“, ist dort zu lesen.

