Große Pflanz- und Pflegeaktion startet Die Regionalgruppe „Goldene Höhe“ will die Bannewitzer Ortsteile verschönern. Jeder kann mithelfen.

So ähnlich wie hier sollten die Bannewitzer am Sonnabend bei der Pflanzaktion mit anpacken, aber etwas dickere Kleidung tragen. © Archiv: Steffen Unger

Am kommenden Sonnabend, dem 22. Oktober, wird wieder in fast allen Bannewitzer Ortsteilen geackert. Die Regionalgruppe „Goldene Höhe“ bittet die Bürger um Unterstützung bei den Verschönerungsmaßnahmen und der Landschaftspflege in der Gemeinde. Dabei werden Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude verschönert, Wege freigeschnitten oder Laub und Müll beseitigt. Start ist überall 8.30 Uhr, etwa drei Stunden sollen die einzelnen Einsätze jeweils dauern. Zur Motivation der Helfer gibt es in jedem Ort vor Beginn der Aktion ein Frühstück. „Wir hoffen auf viele Teilnehmer an allen Einsatzorten und gutes Wetter“, sagt Lars Römer, der Vorsitzende der Regionalgruppe „Goldene Höhe“. Alle Aktionen werden vom Bauhof der Gemeinde Bannewitz unterstützt.

In der Ortslage Bannewitz können sich die freiwilligen Helfer an zwei verschiedenen Standorten beteiligen: am Lehrpfad „Bäume des Jahres“ und auf der Streuobstwiese an der Kreuzung Schachtstraße/Freitaler Straße. Wer in den Ortslagen Cunnersdorf und Boderitz mithelfen will, finde sich am Feuerwehrgerätehaus in Cunnersdorf ein.

Helfer aus Rippien und Hänichen kommen an der Triangulationssäule auf der Goldenen Höhe zusammen. Die Wilmsdorfer versammeln sich entweder am Schilldenkmal in der Ferdinand-von-Schill-Straße oder an der Festwiese in der Siedlung. Die Golberoder treffen sich an der Babisnauer Pappel. Weitere Projekte in den Ortschaften Golberode, Goppeln und Gaustritz werden demnächst vor Ort bekannt gegeben. Und auch die Possendorfer können an diesem Sonnabend in anderen Ortsteilen mithelfen. Sie haben ihre Vorhaben für diesen Herbst bereits Ende September zur Obsternte und -pressung erledigt.

