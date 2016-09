Große Oper vorm Rathaus Ein Pianist und eine Sängerin bereicherten den Pirnaer Markttag mit Opern-Arien – und trafen auch auf Kulturbanausen.

Zauberflügel und magische Stimme aus Minsk: die Sängerin Sarina Fedesova und der Pianist Sergej Smirnov auf dem Pirnaer Markt. © Kristin Richter

Es war eine willkommene Abwechslung zum mittlerweile altbekannten Hämmern und Sägen in der Dohnaischen Straße: Am Mittwoch schmetterte gegen 10 Uhr plötzlich eine Arie die Schössergasse hinab. „Ave Maria“, begleitet von Klaviermusik. Wer den Opernklängen folgte, der stand schließlich vor einem fast drei Meter langen weißen Flügel, platziert auf einem Podest neben dem Rathaus. An den Tasten ein junger Mann, davor eine noch jüngere Frau, deren gewaltige Stimme so gar nicht zum zierlichen Körperbau passen wollte. Sergej und Sarina nennen sich „Zauberflügel“ und machten mehrere Stunden lang halt auf dem Pirnaer Markt.

Die beiden stammen aus der weißrussischen Hauptstadt Minsk, erzählt eine Begleiterin der Musiker, die den Zuhörern des ungewöhnlichen Spektakels CDs verkauft. Die Künstler sind zum ersten Mal in Pirna. „Wir wollen die Leute auf unsere Musik aufmerksam machen und hoffen dadurch, zum Beispiel für Firmenfeiern gebucht zu werden“, so die Begleiterin weiter. Man habe schon Auftritte in Dresden gehabt, aber noch nie in der Sächsischen Schweiz.

Ob diese Strategie aufgeht oder nicht: Aufgefallen ist der schneeweiße Flügel mit der schönen Sängerin vielen. Im Minutentakt klimperten Münzen in die Spendenbox, blieben Schaulustige stehen, um Fotos und Videos zu machen. Mehr als drei Stunden lang hielten die Sängerin und der Pianist durch, und das trotz knallender Sonne und Glockengeläut von der Marienkirche. Unter anderem gab die Sängerin mit gut geschulter Stimme Klassiker wie das Ave Maria, „Time to say goodbye“ und die anrührende Arie „O mio babbino caro“ von Giacomo Puccini zum Besten. Auch Titel von Frank Sinatra und aus dem Film „Titanic“ gehören zum Repertoire. Von manchen Passanten wurden die Musiker sehr skeptisch beäugt. Dass es für viele schwer ist, die Qualität der Sängerin einzuschätzen, ist nichts Verwerfliches.

Die komplette Ignoranz eines Postangestellten war dann aber doch zu viel der Respektlosigkeit. Er fuhr mit seinem Auto direkt vor die singende Frau und den Flügel, ließ den Motor laufen und stieg aus. Dann ging er wie vermutlich jeden Tag bis zum Postkasten vor dem Rathaus, leerte diesen und stieg wieder in sein Auto. Dann wunderte er sich, warum Leute um sein Auto standen und er nicht gleich wieder losfahren konnte. Von den Zuhörern musste er sich ein paar böse Worte anhören. „Perlen vor die Säue“, entfuhr es einem Lauschenden. Gegen halb zwei war dann Schluss mit dem Hauch von Klassik zum Markttag. Sarina und Sergej wollen als Nächstes in Dresden spielen.

