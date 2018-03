Große Oper für Jugendliche „Tschick“ ist der Höhepunkt der 6. Freitaler Schultheaterwochen im Stadtkulturhaus. Auch Goethe wird zum Renner.

Autoscooter statt Lada: Tschick (Michael Zehe, hinten) und Maik (Johannes Leuschner) sind auf dem Weg nach Süden und zu neuen Erkenntnissen. © Foto: PR/Rietschel

Freital. Zwei 14-jährige Außenseiter, der umtriebige „Iwan“ Tschick und der luxusverwahrloste Maik, beschließen, die Sommerferien gemeinsam zu verbringen. Ohne Handys und Landkarten starten sie von Berlin aus mit einem gestohlenen Lada Niva Richtung Süden. Auf ihrer abenteuerlichen Tour erfahren sie die Welt und sich selbst auf völlig neue Art und Weise.

Mit seinem 2010 erschienenen Roman „Tschick“ näherte sich Wolfgang Herrndorf lebensphilosophischen Grund- und Sinnfragen junger Menschen auf unkonventionelle Weise – und landete einen Bestseller. Inzwischen gibt es „Tschick“ als Theaterstück, Film und seit 2017 sogar als Oper. Die „Road Opera“, eine rasante musikalische Achterbahnfahrt von Ludger Vollmer, haben jetzt auch die Landesbühnen Sachsen inszeniert. Die Premiere war im Januar im Stammhaus in Radebeul. Am Freitag nächster Woche gastiert das Theater damit im Stadtkulturhaus Freital.

„Tschick“ ist der Höhepunkt der sechsten Schultheaterwochen, die das Kulturhaus in maßgeblicher Zusammenarbeit mit den Landesbühnen ausrichtet, ergänzt um eine „Stunde des Tanzes“ mit Schülern der Palucca-Schule Dresden. Die Nachfrage ist groß: Die meisten der vierzehn Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis sechzehn Jahren sind bereits ausverkauft. Zusatzvorstellungen sind mittlerweile schon fast die Regel.

Kulturhausleiterin Angelika Schminder rechnet mit mehr als 1 400 Schülern, die ab Montag im großen Saal, im kleinen Saal und in der Laterne professionelles Theater in seiner unterschiedlichsten Form erleben werden. „Das ist neuer Rekord“, freut sie sich. Kartenbestellungen hat sie nicht nur von Schulen aus Freital, sondern auch aus Schmiedeberg, Tharandt, Wilsdruff und sogar aus Graupa. Der Eintritt kostet einheitlich vier Euro pro Schüler. „Wir bezuschussen den Preis“ , sagt Angelika Schminder, die das Geld gut angelegt sieht: „Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.“

„Die Schultheaterwochen haben sich etabliert“, zeigt sich Steffen Pietsch, Leiter des Jungen Studios der Landesbühnen Sachsen, zufrieden. Der 55-jährige Schauspieler und Regisseur hat in diesem Jahr selbst die meisten Auftritte. Gleich sechsmal ist Pietsch in Goethes „Faust I“ zu sehen, einem Klassenzimmerstück, in dem er alle Rollen spielt. „Das ist der absolute Renner“, sagt Angelika Schminder. Auch „Die Kuh Rosmarie“, eine turbulente Geschichte über Respekt und Toleranz, wird gleich zweimal gezeigt. Im Programm sind außerdem „Die Geschichte von Lena“, „Der kleine Prinz“, „Odysseus“ und Shakes-

peares Komödie „Ein Sommernachtstraum“, inszeniert von Peter Kube.

Beinahe ausverkauft ist auch „Tschick“, eine Aufführung, die es logistisch in sich hat. Es ist eine große Oper, bei der neben den Solisten zwei Chöre auftreten. Allein das ist platzmäßig schon eine Herausforderung für das Kulturhaus. Nun aber gibt es noch 50 Musiker der Elbland Philharmonie, die eigentlich in den Orchestergraben müssten, der dafür aber zu klein ist. Was nun? „Die Philharmonie spielt jetzt in der Laterne“, erzählt Angelika Schminder, „und der Ton wird in den großen Saal übertragen.“ Auch wenn die Kulturhausleiterin damit nicht ganz so glücklich ist: Ein wenig Chaos und Improvisation passt natürlich hervorragend zum Inhalt des Stücks.

6. Schultheaterwochen im Stadtkulturhaus Freital,

12. bis 23. März, Restkarten gibt es auch im Freiverkauf.

