Große Namen, großes Tempo Ex-CDU-Mitglieder stellten am Mittwochabend die neue Wählervereinigung „Wir für Pirna“ vor – mit viel Prominenz.

Ralf Böhmer warb am Mittwoch in der Kleinkunstbühne Q 24 für die neue Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“. Durch den Abend führte die ehemalige Grünen-Politikerin Antje Hermenau. © Daniel Förster

Das Tempo ist schon mal enorm. Im Januar wurde in der Pirnaer CDU noch diskutiert, im Februar weitete sich der Streit auf Landesebene aus. Im März kam es schließlich zur Austrittswelle und nun ist ein neuer Verein gegründet. „Diese Truppe ist verdammt schnell“, befand Antje Hermenau. „Wenn sie in dem Tempo Politik machen, wäre der Berliner Flughafen schon seit drei Jahren fertig.“

Hermenau sprach am Mittwochabend über den Verein „Wir für Pirna – Freie Wähler“, der sich am 28. März gegründet hat. Nun lud der Vorstand in die Kleinkunstbühne Q 24, um sich vorzustellen. Mit Ralf Böhmer, Ralf Thiele, Sven Vater, Thomas Gischke und Katrin Lässig finden sich dort allesamt Ex-CDUler, die ihrer Partei enttäuscht den Rücken gekehrt haben. Bei dem Exodus Anfang März traten knapp 30 Mitglieder aus – fast ein Fünftel des Stadtverbands. Wohl kein Zufall, dass Antje Hermenau durch den Abend führte: Auch die ehemalige Bundes- und Landtagsabgeordnete der Grünen kehrte ihrer Partei im Jahr 2015 den Rücken.

Hermenau ist nicht der einzige prominente Gast an diesem Abend. Auch der Pirnaer Bob-Weltmeister Francesco Friedrich sitzt auf Einladung in den Reihen, spricht dann auf der Bühne kurz darüber, wie wichtig Sportvereine für die Stadt sind. Über 100 Gäste lauschen interessiert, zusätzliche Stühle werden gebraucht.

Ganz ohne Parteiquerelen

Vorsitzender Ralf Böhmer macht klar, wohin die Reise der neuen Wählervereinigung geht: Bürgernah und sachorientiert wolle man agieren – ohne parteipolitische Zwänge. „Wir sind kein elitärer Golfklub, sondern verankert in der Bürgerschaft.“ Das Kürzel CDU versucht Böhmer in seiner Rede zu vermeiden, auch wenn manche Spitze gewiss an die einstigen Weggefährten gerichtet ist: „Wir haben den Anspruch, dass wir uns nicht mit Intrigen gegenseitig lahmlegen.“ Losgelöst von Ränkespielen und Parteiquerelen könne man sich ganz Pirnaer Themen widmen.

Wie das im Detail aussehen wird, darüber bleiben die Gäste weitgehend im Unklaren – noch. In den Redebeiträgen geht es allgemein zu: Klarheit beim Flutschutz, Kitas und Schulen vorausschauend planen, die Außenbezirke besser an die Innenstadt anbinden, Pirnas Wirtschaft stärken. Meinungen und Sorgen der Bürger wolle man aufnehmen. Die meisten Formulierungen bleiben abstrakt, etwa wenn Ralf Böhmer sagt: „Wir wollen ändern, was geändert werden muss, damit das Gute so bleiben kann, wie es bisher war.“ Aber die Aufbruchstimmung ist da. Der Verein hat Arbeitskreise gegründet, die nun konkrete Ziele und Vorhaben definieren sollen.

Auf den Flyern, die überall im Q 24 ausliegen, wird die Vereinigung bereits konkret. Dort werden regelmäßige Bürgerversammlungen gefordert, mehr Personal für die Feuerwehr, eine härtere Gangart gegen Vandalismus, ein Stadtbus, der bis in die Abendstunden fährt. Die Reaktionen aus dem Publikum sind wohlwollend, aber nicht euphorisch. Den lautesten Applaus erhalten an diesem Abend Antje Hermenau und Francesco Friedrich.

