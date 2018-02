Große Nachfrage nach Faschingsfundsachen

Am Aschermittwoch ist alles vorbei, heißt es so schön. Zur Faschingsnachlese in Wittichenau gehört es aber auch, dass noch aufgeräumt und gesäubert wird. Der städtische Bauhof hat schnell den größten Unrat beseitigt. Auch in den Bars, die nur für die Faschingstage geöffnet hatten, ging und geht es ans Aufräumen. Da kommen auch einige Fundsachen zum Vorschein. Einige Dinge wurden bereits im Rathaus abgegeben, vor allem Schlüssel. Einiges konnte auch schon an die Eigentümer zurückgegeben werden. Das Fundbüro verzeichnete viele Anrufe und persönliche Nachfragen nach anderen Gegenständen, die verloren- gegangen sind, wie zum Beispiel mehrere Handys, eine Jacke, eine Brille und Geldbörsen (auch mit Ausweisen). Nachfragen lohnen sich durchaus, weil es gerade in Bars noch eine Weile dauern wird, bis alles „besenrein“ ist. Nachfragen könnten aber auch woanders lohnen. So landete ein Fahrrad, das auf dem Radweg zwischen Keula und Dörgenhausen gefunden worden war, im Fundbüro Hoyerswerda. (hl)

Kontakt Rathaus Wittichenau: 035725 75511

