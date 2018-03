Große Nachfrage nach warmer Kleidung Im DRK-Sozialmarkt am Eisstadion in Weißwasser sind vor allem Mützen, Schuhe oder Mäntel begehrt.

Mitarbeiterin Yvonne Hanzig vom Sozialmarkt des DRK. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Nachfrage nach warmen Wintersachen ist im Moment in Weißwasser sehr groß. Mitarbeiterin Yvonne Hanzig vom Sozialmarkt des DRK am Eisstadion in Weißwasser kennt die Sorgen und Nöte ihrer Kunden. Bei Mützen, Schuhen oder Mänteln ist die Nachfrage am größten. Genau so groß ist die Spendenfreudigkeit unter den Weißwasseranern. Geöffnet ist der Sozialmarkt wochentags von 9 bis 17 Uhr. (SZ)

