Große Nachfrage bei Sternen Die Verkaufszahlen peilen erneut die Marke von 600000 an. Derzeit verlassen rund 1000 Pakete pro Tag die Manufaktur in Herrnhut.

In Herrnhut leuchten die Sterne. Ulrike Herrmann zeigt in der Schauwerkstatt den Besuchern das vielfälltige Angebot. © Matthias Weber

Der Verkauf der Herrnhuter Sterne läuft in diesem Jahr ähnlich gut wie bereits 2015. Wie Jacqueline Schröpel vom Unternehmen mitteilte, rechne man auch in diesem Jahr damit, wieder die Marke von 600000 verkauften Sternen zu erreichen. Diese Zahl hatten die Herrnhuter im vergangenen Jahr nach einer enormen Steigerung um 200000 Stück erstmals erreicht. Aktuell produzierten inklusive Saisonkräften etwa 130 Mitarbeiter die begehrten Sterne. „Wir verschicken etwa 1000 Pakete pro Tag, vom privaten Käufer bis zu den Händlern, die Nachschub bestellen“, ordnet die Sprecherin ein. Eine Entscheidung ist inzwischen auch zum neuen Sternekind getroffen. Der Nachfolger der Zittauerin Chantal ist gefunden. Es handelt sich diesmal um einen Jungen aus Oderwitz. Er hat beim Weihnachtsmarkt in Herrnhut am Sonnabend den Lichterschmuck vor der Sterne Manufaktur zum Leuchten gebracht. Zudem hatte er auch in einer MDR-Produktion bereits seinen ersten Auftritt.

